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「電信女籃夏令營」點燃多元學習力　打造偏鄉孩子難忘暑假

記者蘇晟彥／台北報導

今年暑假，中華電信基金會舉辦四梯次「電信女籃夏令營」，邀請來自全國十個社區與國小一百多位孩子走進板橋中華電信學院。在女籃球員的陪伴與指導下，孩子們學習籃球技巧，更透過高中生以「大朋友帶小朋友」的方式體驗STEAM科普實作，同時參訪台北101、欣賞電影，在運動、科技與城市探索交織的多元課程中，留下充滿歡笑的暑假回憶。

▼電信女籃夏令營讓孩子們的暑假收穫滿滿 。（圖／中華電信基金會提供）

▲▼ 01電信女籃夏令營讓孩子們的暑假收穫滿滿 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信基金會董事長林榮賜表示，電信女籃球員的專業是籃球，讓她們在比賽之餘將經驗傳授給小朋友，是另一種回饋社會的公益方式；對小朋友而言，除了增進籃球技術，更重要的是學習團隊合作精神與自律，同時透過基金會安排的各種活動，讓小朋友在動、靜、文、武各方面都能得到培養，開展視野。

教練姐姐陪伴成長　以籃球培養自信、團隊與夢想
 電信女籃所屬的中華電信基金會，長期深耕偏鄉與資源有限的社區，目前在全國各地有92個「數位好厝邊」，與好厝邊進行交流與提供數位教育等資源。從2011年開始，基金會結合電信女籃的體育專業，在休賽期間從事公益活動；每年暑假的「電信女籃夏令營」，是其中的重頭戲。所有女籃球員化身「教練姐姐」，親自教導來自全國不同社區的孩子們，紮實學習籃球技巧。三天兩夜的營隊中，球員為孩子們打造專業籃球入門課程，涵蓋基礎技巧、戰術培訓、身體素質訓練以及三對三鬥牛賽的比賽實戰演練，希望透過營隊形式，培養孩子們的籃球技巧、體能、團隊合作與領導能力。

由於「電信女籃夏令營」的口碑與歡迎度甚高，基金會今年舉辦四梯次的夏令營，包括屏東善導書院、高雄新庄國小、雲林水燦林國小、苗栗縣後龍鎮水尾社區、社團法人主愛社會關懷協會、新北老梅實小、新北萬里國小、新北石門國小、台東縣原住民東魯凱文化教育協進會、台東卡大地布部落等十個來自台灣各地的社區與小學，一百多位小朋友接受結合運動、科技、文化與團隊生活的體驗。

▼ 小朋友在球場上盡情展現他們的活力和熱情 。（圖／中華電信基金會提供）

▲▼ 。（圖／中華電信提供）02小朋友在球場上盡情展現他們的活力和熱情

▼中華電信基金會林榮賜董事長驚喜現身和小朋友尬球。（圖／中華電信基金會提供）

▲▼ 04中華電信基金會林榮賜董事長驚喜現身和小朋友尬球.jpg OK 。（圖／中華電信提供）

STEAM科普結合城市探索　開啟跨域學習與多元視野
 今年最特別的是，參與中華電信基金會「STEAM創客培力課程」專案的道明外僑學校科普社同學，每一梯次都到夏令營教導小朋友們STEAM課程，將生硬的科普轉化為趣味的實作體驗，在高中生帶領小學生的輕鬆互動中，引導小朋友在動手實作中接觸科學知識。

白天在球場上，孩子們經由教練姐姐的帶領，學習基本籃球技巧、團隊默契，從一開始的害羞生澀，到最後一起揮汗奔跑、彼此加油，建立了深厚友誼。第一天晚上由高中生帶領進行STEAM科普實驗，第二天晚上觀賞勵志紀錄片《台灣超人》，介紹許多勇敢挑戰、不放棄追求夢想的故事。到了第三天，小朋友進行最期待的「都市之旅」，重頭戲是參訪台北101，在專業導覽員的講解下，了解能抵抗地震與強風的世界最大「阻尼器」的運作，在89樓觀景台欣賞360度環繞的大台北美景。中午讓小朋友品嚐他們最愛的漢堡薯條後，再帶他們去電影院看電影，讓大部分來自偏鄉的小朋友們，親身體驗大都會生活。

▼晚間為小朋友安排steam課程體驗手作的樂趣 。（圖／中華電信基金會提供）

▲▼ 05晚間為小朋友安排steam課程體驗手作的樂趣 。（圖／中華電信提供）

▼造訪101是小朋友最期待的另一個重頭戲。

▲▼ 06造訪101是小朋友最期待的另一個重頭戲

縮短城鄉學習落差　以運動與科技陪伴孩子成長
 基金會董事長林榮賜以實際行動力挺女籃夏令營，他化身「籃球阿伯」，與女籃球員、小朋友一起投籃「尬球」，更在比賽中一舉投進三分球，現場喝采聲與歡笑聲不斷。林榮賜指出，中華電信基金會一向致力於運用科技縮短數位落差，但除了科技帶來的便利，也提倡透過運動強健身心，每年邀請偏鄉部落及社區的孩子參加「電信女籃夏令營」，在電信女籃球員的帶領下接觸籃球運動。每當看到孩子們一天比一天更有自信、更懂得團隊合作，也因為多元學習與城市體驗而看得更高、更遠，就是基金會最欣慰的收穫。

很多小朋友到夏令營的第一天，打籃球的技巧還很生疏，但經過紮實訓練下來，最後都能完成精彩的三對三比賽。結業典禮上，孩子們熱情擁抱教練姐姐，以最真摯的方式表達不捨與感謝。在學習單中，有小朋友寫下：「謝謝教練教我練球，我有一些做不好的地方，妳願意在旁邊陪我，幫我調整動作，比賽時也給我很多鼓勵，謝謝妳！這是我覺得最棒的夏令營！」這段回饋充分展現了夏令營的價值與意義。

▼ 營隊活動除了籃球訓練還安排電影欣賞行程 。（圖／中華電信基金會提供）

▲▼ 營隊活動除了籃球訓練還安排電影欣賞行程 。（圖／中華電信提供）

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