冠軍芝麻品牌【芝初】出手！8倍細黑芝麻Q潤蛋黃酥　成中秋送禮新首選

▲芝麻品牌芝初推出「中秋黑芝麻Ｑ潤蛋黃酥禮盒」，把品牌擅長的黑芝麻香氣放進經典蛋黃酥裡。（圖／芝初提供）

消費中心／綜合報導

送禮首選芝初8倍細黑芝麻Q潤蛋黃酥，體面大方心意滿滿

中秋禮盒最怕送得普通，也怕口味太甜、吃起來有負擔。送長輩、家人或重要客戶，除了包裝要大方，商品更要有特色，才能讓人一收到就感受到挑選時的用心。今年中秋，冠軍芝麻品牌芝初推出「中秋黑芝麻Ｑ潤蛋黃酥禮盒」*，把品牌擅長的黑芝麻香氣放進經典蛋黃酥裡，讓傳統節慶點心多了更鮮明的風味記憶點。

比起每年送相似度很高的月餅禮盒，芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥主打好吃不甜膩，黑芝麻香氣濃郁，搭配大方禮盒包裝，不論送給家中長輩、親友團聚分享，或作為企業客戶往來禮盒，都能兼顧體面與實用。想在今年中秋送一盒有特色、又不容易踩雷的禮盒，芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥成為中秋送禮新首選。

黑芝麻內餡不摻豆沙，濃郁芝麻香一吃就有記憶點

芝麻蛋黃酥因不易塑形，一般通常會加入豆沙輔助，但芝初黑芝麻Ｑ潤蛋黃酥使用市場少見「不摻豆沙」的黑芝麻內餡，讓黑芝麻成為主角，保留更明顯的芝麻香氣與厚實風味。入口不是只有甜味，而是能吃到黑芝麻本身沉穩濃郁的香韻，讓整體風味更有辨識度。





芝初也透過黃金比例的芝麻內餡，讓甜度不會過重，吃起來更順口。對喜歡芝麻香氣的人來說，這款蛋黃酥能吃到黑芝麻濃郁卻不厚重的層次；對害怕傳統蛋黃酥太甜膩的人來說，也能降低節慶點心常見的負擔感。從外皮、黑芝麻內餡到鹹蛋黃，每一口都有香氣與口感堆疊，確實是芝麻控必吃的一款中秋點心。

麻糬包覆蛋黃，為蛋黃敷上面膜

傳統蛋黃酥好不好吃，蛋黃口感往往是關鍵。芝初以 Q 彈麻糬包覆鹹蛋黃，就像替蛋黃敷上面膜，多加一層柔軟保濕感，讓蛋黃吃起來更濕潤，也讓黑芝麻內餡、麻糬與鹹蛋黃之間的口感銜接更完整。





咬下第一口，外層酥香先帶出蛋黃酥經典香氣，接著是黑芝麻內餡的濃郁香韻在口中散開，最後由Q彈麻糬銜接鹹蛋黃的鹹香，讓整體口感更柔順、不乾口。相較於一般蛋黃酥容易因蛋黃偏乾而中斷口感，芝初透過麻糬提升濕潤度與層次感，讓蛋黃酥吃起來更耐吃，也更適合搭配茶飲在中秋團聚時分享。

冠軍品牌匠心製造，早鳥優惠與單顆包裝都要把握*

芝初作為冠軍芝麻品牌，這次推出黑芝麻 Q 潤蛋黃酥，也延續品牌在芝麻產品上的專注與品質形象，讓中秋送禮多了一個兼具話題與實用性的選擇。芝初中秋黑芝麻Ｑ潤蛋黃酥禮盒目前官網開放預購，想趁優惠入手中秋禮盒，建議提早安排。





若想先試吃，7-ELEVEN 也推出單顆包裝，無論是自己嚐鮮，或是想確認口味再決定送禮數量，都更方便。今年想送一盒不一樣、好吃不甜膩又有品牌特色的中秋禮盒，芝初黑芝麻 Q 潤蛋黃酥很適合作為中秋送禮首選。



·芝初官網禮盒預購

*冠軍品牌說明：2025年尼爾森市調，芝初8倍細芝麻粉為台灣線上沖泡穀粉類銷售第一品牌。