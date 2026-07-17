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出門3小時「冷氣要不要關？」網戰翻　台電解答：30分鐘內不用關

▲▼冷氣電扇（圖／記者劉維榛攝）

▲台電指出，短暫30分鐘外出，冷氣可以不用關。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

就怕電費暴增，許多人出門時最糾結的問題，就是冷氣到底要不要關？一名網友發問，離家3小時讓冷氣繼續運轉是否更省電，引發兩派論戰，「超過1小時我會關」、「我都24小時開著」。事實上，台電表示，僅短暫外出約30分鐘，可改送風或調高溫度；若離開時間較長，仍建議關機。

一名網友在Threads發文直問，「出門3小時，到底先把冷氣關掉比較省電，還是讓冷氣持續運轉比較省電？」支持關機的一派認為，「超過1小時我會關」、「我是超過兩小時會關閉」、「關機，然後房間門也關著」、「先把冷氣關掉比較省電，超過2小時就要先關掉」、「出門如果會超過1小時要關掉，不然更耗電」。

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另一派則認為，若家中使用的是一級變頻冷氣，就不必頻繁開關，可以在出門前將溫度調高1至2度，讓壓縮機維持低速運轉。有人直言，「一級變頻的就不要關，因為開開關關所花的電，夠你吹冷氣幾個小時了」、「我出門都沒關，但會把溫度調高到28度」，也有人乾脆24小時不關機。

還有網友分享自身經驗，曾出國5天忘記關變頻冷氣，電費並沒有明顯增加；也有人表示，冷氣從2月開到現在幾乎沒關過，兩個月電費約1000元上下，甚至有人稱24小時開機，每月電費最多約1500元。不過，實際耗電仍會受到冷氣機種、坪數、噸數、設定溫度、房間隔熱與使用環境影響，不能只靠單一經驗判斷。

出門到底要不要關冷氣？台電：30分鐘內免關

對此，台電粉專《台電電力粉絲團》日前指出，「短時間外出，大約30分鐘內，可以考慮不關冷氣！」因為每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，如果開關間隔時間不長，建議中途可以改為送風模式或調高溫度，切勿開開關關反而耗能。另外溫度設在26至28度並搭配電扇使用，更能達到省電效果。

出門10小時不關冷氣更省電？台電：千萬母湯

另外，針對網路謠傳「出門10小時，變頻冷氣不關更省電」的說法，《台電電力粉絲團》澄清千萬不行，變頻冷氣雖然比較省電，但如果出門10小時不關機，為了維持室內固定溫度，壓縮機仍需要持續運轉，累計下來的用電，還是會比出門關掉冷氣高。

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