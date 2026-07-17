　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

▲▼台灣,夏天,炎熱,化妝,妝容,顏色。（AI協作圖／記者張芳瑜製作，經編輯審核）

▲利用「同色調、單一主視覺」的減法原則，手邊現有的彩妝也能在台灣高濕熱氣候下，疊加出不脫妝、不顯髒的洗鍊感。（AI協作圖／記者張芳瑜製作，經編輯審核）

記者張芳瑜／綜合報導

面對台灣動輒突破35度、體感溫度逼近40度的濕熱高溫，每天早上的通勤路簡直是一場底妝與彩妝的耐力考驗。剛走出冷氣房，迎面而來的熱浪與潮濕空氣，總讓精緻的妝容在抵達辦公室前就開始斑駁，甚至因色彩過度堆疊而顯得油膩、不夠乾淨。如果你也常感到「每個部位的妝容分開看很完美，合在一起卻顯得突兀又顯老」，那麼今年夏天，你需要的是一場彩妝的減法革命。根據日本網站《Beauty News Tokyo》最新美妝趨勢報告指出，2026年夏季彩妝的決勝點不再是盲目購入新品或疊加色彩，而是如何利用手邊現有的彩妝，透過「色彩的自然連結」營造出不費力的洗鍊高級感。

關鍵一：同調底蘊，調和亞洲黃肌的「溫度感」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在台灣高溫與強烈紫外線照射下，五顏六色的眼影與唇膏容易讓臉部視覺顯得髒亂。想要肌膚看起來乾淨透亮，祕訣在於「統一色調與溫度」。今年夏天請捨棄色彩的複雜堆疊，改以米色、珊瑚色或低飽和的肉桂玫瑰色為主軸。當眼妝、頰彩與唇妝的明度與彩度拉近時，不僅能自然修飾亞洲女性容易偏黃、暗沉的膚色，更能散發出一種由內而外的通透感，讓妝容在熱浪下依然維持優雅的清爽度。

關鍵二：延伸血色，打造零粉感的一體化紅潤

台灣夏天的潮濕氣候容易讓粉狀腮紅顯得乾燥且邊界明顯。要解決這個痛點，建議將血色感從「點」延伸到「面」。你不必刻意尋找一模一樣顏色的唇膏與腮紅，只需掌握「冷暖調一致」的原則。例如當你擦上帶有溫暖陽光感的珊瑚橘唇膏時，頰彩便輕輕刷上同屬暖色調的杏桃色。這種色彩的延伸感，能讓紅潤氣色宛如從肌膚底層透出來，在悶熱的冷氣房與室外溫差交替下，依然能維持極具透明感的自然好氣色。

關鍵三：精準留白，高溫通勤不溶妝的單一主視覺

臉上的重點太多是妝容顯得沉重、甚至在出油後看起來斑駁的主因。高溫夏日的洗鍊感來自於「精準留白」。出門前，為自己決定一個今天的主角：如果想展現俐落眼神，眼影可以稍微描繪，此時唇部就換上透亮（sheer）發色、帶有光澤感的潤唇膏，平衡眼妝的強烈感；若是想突顯水潤的果凍唇，眼妝則改用單色米色眼影輕輕打底即可。全臉只留一個視覺焦點，不僅大幅縮減了繁複的化妝步驟，減少臉部底妝負擔，更能讓整體妝容呈現出relaxed且鬆弛感十足的法式洗鍊。

夏日生活妝容提案

針對台灣炎熱且潮濕的氣候，建議不需急著跑百貨公司專櫃，不妨直接轉進巷口的藥妝店，尋找近年在台灣極受歡迎的多功能彩妝盤、或是質地輕透的「護唇油」與「液態腮紅」。利用液態或霜狀質地的高融入度，在粉底後、定妝前，用手指輕輕暈染於眼皮與雙頰，再拍上一層薄薄的抗汗蜜粉。這種「同調性」的輕量化化妝法，不僅能完美抵禦台灣夏天的土石流危機，還能用最少的步驟，畫出最時髦的精緻氛圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／伊朗突襲美軍特戰設施　宣稱大量美國人員死亡
快訊／黑色星期五！台股殺到見骨　逼近史上最慘
卓榮泰致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」
台股跌2600點！台積電法說「7次變法會」　甜甜上車價曝光
快訊／6檔ETF慘跌破發行價！　創掛牌新低
快訊／首次手機限速演習「只能發簡訊、通話」　時間地區一次看
新竹棒球場調查曝！　廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒
有錢藏不住！　前銀行員揭「千萬存款族」2細節
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

台積電Q2賺爆「法說卻變法會」　不敗教主揭原因：先修理再說

A6站列車異常上千旅客塞滿月台　桃捷道歉曝原因：空調蓋板鬆動

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

台積電Q2賺爆「法說卻變法會」　不敗教主揭原因：先修理再說

A6站列車異常上千旅客塞滿月台　桃捷道歉曝原因：空調蓋板鬆動

一首歌就爆紅！女星驚曝罹乳癌「切除單邊乳房」　母還涉貪判無期

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

Netflix上半年華語劇排行！《逐玉》破千萬…《乩身》創台劇新高

開箱島語台中店　9大餐檯必吃、10道台中限定料理一次看

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

胡瓜聞周麟猝逝不勝唏噓　「比菲哥還要資深的前輩」

法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣

快訊／伊朗突襲敘利亞美軍設施　宣稱大量美國人員死亡

台中網紅水產被控造假「東石蚵仔竟是越南貨」　判無罪還清白

黑色星期五！台股殺到見骨暴跌2635點　逼近史上盤中最大跌點　

【奪命撞擊】接體車趕接遺體 半路右轉撞機車！騎士喪命

生活熱門新聞

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

廣東學生曬入台證「國旗P成五星旗」　八炯檢舉

今午後4地雨最大！　周末雨區一圖看

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

雨衣別曬大太陽！環境部揭越穿越臭原因

台中Lalaport無聲廣場舞爆紅　網紅看傻了

台糖回應問題油！預防性下架2146公噸

島語台中店7／18開幕　霸氣海鮮美食亮相

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

大樂透「上看7億」今開獎！　4生肖財運最佳

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝

玄濟宮強拆倒數！尬電師父喊「拆就拆我不在乎」

更多熱門

相關新聞

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

就怕電費暴增，許多人出門時最糾結的問題，就是冷氣到底要不要關？一名網友發問，離家3小時讓冷氣繼續運轉是否更省電，引發兩派論戰，「超過1小時我會關」、「我都24小時開著」。事實上，台電表示，僅短暫外出約30分鐘，可改送風或調高溫度；若離開時間較長，仍建議關機。

證實巴紐「片面宣布」關閉我駐處　外交部：不接受！持續交涉

證實巴紐「片面宣布」關閉我駐處　外交部：不接受！持續交涉

陳佩琪轟：整了柯文哲賴清德就能連任？　痛恨民進黨因為我愛台灣

陳佩琪轟：整了柯文哲賴清德就能連任？　痛恨民進黨因為我愛台灣

女開窗嚇到高空工人　鄰居議論「沒化妝」挨告

女開窗嚇到高空工人　鄰居議論「沒化妝」挨告

立陶宛新總理：允設台灣代表處太大膽

立陶宛新總理：允設台灣代表處太大膽

關鍵字：

台灣夏天炎熱化妝妝容顏色

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面