就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

▲三星 Galaxy 摺疊手機是目前市場龍頭，本月將帶來新一代機款。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃肇祥／綜合報導

三星即將在下週發表新一代 Galaxy 摺疊手機，外界也看好蘋果將於秋季推出首款摺疊 iPhone。面對兩大市場龍頭正面交鋒，零售通路近期開始出現「摺疊手機降價潮」，包含 OPPO、Google 以及 motorola 等品牌的熱門機款，價格皆已出現大幅下修。

根據通路統計 6 月份的手機價格變化，發現摺疊手機成了價格跳水的重災區。例如 motorola 新上市的 Razr 60 Ultra，原價 39,990 元，單月再降 2,000 元，目前通路破盤價只要 21,990 元，價格幾乎接近腰斬；而 Google Pixel 10 Pro Fold 同樣面臨單月 3,000 元的下修，512GB 版本累計已有 14,000 元的價格優惠，通路售價來到 46,990 元；至於 OPPO Find N6 也是單月再降 2,000 元，累計已跌了 9,000 元，目前落在 59,990 元。

台灣連鎖通路傑昇通信分析指出，摺疊手機罕見集體跳水，可能是下半年摺疊機市場大戰爆發前的預警訊號。隨著三星、蘋果新機即將登場，通路業者將面臨舊款摺疊手機的二手殘值下跌與庫存跌價壓力，為了避免在第三季遭遇不可逆的跌價損失，才會在近期提前進行策略性的利潤割讓。不過，消費者倒不見得要急著入手，傑昇通信認為，摺疊手機目前仍非主流的熱銷產品，建議消費者可以等新機推出後，對比規格與價格差異再做決定，且許多舊機的現貨目前依舊充足。

三星將打機海戰術，首推寬螢幕版本

作為摺疊手機市場的龍頭，據傳三星將在下週一口氣推出 3 款 Galaxy Z 摺疊手機，主推 4:3 寬螢幕設計的 Galaxy Z Fold8，具備更大的觀影與遊戲畫面空間；外型與 Galaxy Z Fold7 相似的 Galaxy Z Fold8 Ultra 則有望帶回 S Pen 手寫筆，並搭載歷代最大的 5000mAh 電池；小摺疊代表 Galaxy Z Flip8 則將聚焦在核心晶片的升級。

外界看好摺疊 iPhone 出場即稱霸

綜合外電資訊，蘋果預計在秋季發表會正式推出名為 iPhone Ultra 的首款摺疊手機，採用與 Galaxy Z Fold8 相似的寬螢幕設計，展開後的螢幕尺寸達 7.8 吋，接近一台 iPad mini，並將配備專屬的 iOS 介面以支援多重視窗與多工操作，帶來更接近 iPad 平板的流暢體驗。市調機構 IDC 日前預測，一旦摺疊 iPhone 問世將能立刻稱霸業界，不僅可帶動全球摺疊手機銷量激增 30%，更可望一舉衝上第一名、奪下高達 22% 的市占率。