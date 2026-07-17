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缺貨比漲價更致命！分析師估 MacBook Neo 銷量恐狂跌 40%

▲▼ macbook neo 。（圖／蘋果提供）

▲現在搭配 BTS 教育方案，MacBook Neo 依舊可以用兩萬元有找的價格入手。（圖／蘋果）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果今年初發表 MacBook Neo，在一票品牌被迫漲價之際，首度推出兩萬元有找的平價機款震撼市場，更曾被執行長庫克（Tim Cook）是史上吸引最多新客戶的 Mac 電腦。然而，碰上記憶體缺貨浪潮，現在就有分析師認為 MacBook Neo 的出貨量恐會比預期減少 40%。

台積電製程滿單，蘋果難獲 A18 Pro 晶片

MacBook Neo 上市初期，雖然入手價格只要 19,900 元，搭配教育價更低至 16,900 元，但碰到記憶體缺貨問題，已經在上月調整至 22,900 元起。不過考慮到蘋果流暢的系統表現、輕薄機身以及高顏值，對於輕度文書使用的學生族群來說，MacBook Neo 仍是比 Windows 更具吸引力的選項。儘管如此，DigiTimes 分析師 Henry Chang 卻選擇下修 MacBook Neo 的全年出貨量，原先預計 2026 年可售出 1,000 萬台，如今打了六折、剩下 600～700 萬台的出貨量。

分析指出，下修目標的原因並非 MacBook Neo 漲價造成需求減少，而是記憶體缺貨危機，導致台積電 3nm 製程產線大爆滿，產能會優先處理其他利潤空間更大的晶片，蘋果無法獲得充足的 A18 Pro 晶片，加上 DRAM 成本上漲，若蘋果向台積電訂單，很可能導致生產成本大幅增加，恐怕讓 MacBook Neo 難以維持親民售價，因此唯一的辦法可能就是減少 MacBook Neo 生產數量。

MacBook Neo常態性缺貨，要買要快

事實上，目前全台 MacBook Neo 供貨相對吃緊，今日在官網下單都得等上 5～7 天，沒有充足的現貨購買。外媒《Notebookcheck》就認為，未來幾個月 MacBook Neo 恐怕會出現售鑿、一機難求的情況。消費者若有電腦使用需求，不妨把握時間趁早入手。

→蘋果2026 BTS教育方案登場！折扣、贈品縮水　完整價格一次看

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