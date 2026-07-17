免費都是誘餌！吳淡如揭詐騙最愛手法　誤信「大師」恐賠光身家

▲滑到「免費送」的訊息幾乎是詐騙。（示意圖／CFP）

文／吳淡如

摘自／時報出版《財商：不費力才會贏》

台灣一年被詐走近900億元，騙子卻很少一開始就叫你掏錢，通常先說：「免費送你。」接著再搬出名人背書、老師帶單，甚至保證年息8％。這時最該問的，不是能賺多少，而是：他為什麼偏偏要讓你賺？免費的，往往才是最貴的。

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「保證年息8%」是澳豐基金最主要、最具代表性的承諾。其實在低利時代要保證年息8%，聽起來就是個馬多夫騙局。它在台灣行銷了8 年，直到給不出利息、人去樓空為止，竟然沒人察覺。

很多人投入這個騙局，就是因為某政治名人家族、某知名運輸家族、大企業與政商人士，甚至演藝圈都有人投資；後來這些人都並列在受害者的行列之中，至今全部歸零，從未有人獲得賠償。

詐騙集團也常利用人們的誤信權威偏誤加上「免費」，也就是「零價格效應」（Zero Price Effect）來誘惑大眾。

當商品標價為「免費」時，人們的行為會出現劇烈變化。即使這個免費的東西價值不高，他們也會認為「免費」代表沒有風險、只有好處，因此會為了獲得它，而在不知不覺間決策大轉向。

eBay 上就曾經做過一個實地實驗，「機票零元起標」，比「一元起標」能夠賣到更好的價格，也就是大家怕失去了「機票零元起標」的福利，踴躍競標，結果「開低的反而賣高」。

免錢的，反而有可能是最貴的

近年來詐騙案層出不窮。我也被詐騙集團當餌用了很多次，據說可以排得上全台前10 名。這個問題實在很令人困擾，我的臉書已經成為詐騙集團搜集誘餌的池子，什麼照片他都可以拿去用。

騙最好的據統計是「免費線上投資群組」，再來就是免費線上課程（拿的是我們的理財線上課影片）、免費送書⋯⋯

其實，只要冷靜想一想，真的有人要這麼努力造福你，人生以讓別人發財為目的嗎？讓你獲利算是基於什麼慈悲為懷的心理呢？

像我這種寫書寫了大半輩子的人，看到「免費送書」，真是氣得說不出話來。寫書是很費力的工作，稿費報酬在出版業蕭條的今天，已經很少很少了，還被詐騙集團開這種玩笑。我曾笑說，如果我真想做功德或積陰德，應該不會免費送書，捐錢去助印佛經不是更有功德嗎？

自己辛苦寫了老半天，又要花200 元以上（作者買書是原價6折）買來免費送人，是為了什麼呢？詐騙集團利用我們的書來做餌，有沒有真的送我不知道。但他們的目的很清楚，因為你為了要收到書，就會開心的奉上你的真實姓名、電話、地址⋯⋯成為詐騙集團眼中的羔羊。

▲除了免費送，詐騙也經常利用「大師、老師」的權威效應，引誘人上當。（圖／視覺中國CFP）

「大師、名人」權威效應

很多人很「善良」，很容易輕信別人的善意。當對方可能是名人或專家，又免費提供贈品時，就會不由自主相信了。不管這個名人或專家是真人，還是被冒名。

詐騙集團鋪天蓋地登廣告，洗一次，沒中，多洗幾次，一千個人中一個，他就賺到了。他邀你進免費投資群組，你會發現該群組都在歌功頌德，說老師好準，讓自己賺了十倍。

來自「大師」、「名人」的建議，容易被無條件接受。話說這也是極好的商品促銷方式，你看拉布布（Labubu）不就是因為BLACKPINK 的Lisa 紅起來的嗎？讓一家玩偶公司一年間股價漲得比天高？買拉布布沒關係，花不了太多錢，但如果你聽了某些理財名人的話去做高槓桿期權，或因為名人免費送你什麼就加入投資群組，那危險就大了。

在炒股時代，人們迷信內線，也是誤信權威效應。一個人平時亂買股票，像猴子射飛標似的，雖然結果不會太好，但基本上不會全軍覆沒，因為他沒有太大信心，每一種股票不會買太多。

但如果他從某個「有力人士」那裡聽到了內線，他就可能全部押注單一個股，萬一跌了還可能在短時間內持續加碼攤平。這種誤信，才會讓他賠上所有身家。

★本文摘自時報出版《財商：不費力才會贏》，作者吳淡如，台大EMBA、上海中歐國際工商學院碩士、歷史學博士、中歐商學院博士候選人。Podcast節目《人生實用商學院》，累計超過10億下載。著有《人生實用商學院》系列理財書，長期占據排行榜。