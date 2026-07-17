味味麵變可愛了！幾米聯名包裝＋2款新品一次看「購買任一品項」再抽5萬元旅遊金

▲陪伴無數人成長的味味麵首度攜手幾米，以《月亮忘記了》為主題推出聯名企劃！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

每個人的成長過程中，都曾被一本繪本悄悄治癒過，對許多台灣人而言，幾米的作品正是這份溫柔的存在。其中，幾米最經典的作品莫過於在1999年出版的《月亮忘記了》，至今仍以陪伴希望與勇氣打動無數讀者，即使多年後再次翻閱，依舊能在溫暖的畫面中得到撫慰！今年，陪伴無數人成長的味味麵首度攜手幾米，以《月亮忘記了》為主題推出聯名企劃，將繪本中的療癒氛圍延伸至日常生活。此次推出聯名限定包裝以及實用又可愛的周邊贈品，同步還舉辦全通路抽獎活動，讓每一次享用熟悉的味味麵，都多了一份驚喜與期待。

幾米經典IP角色躍上包裝

聯名限定設計、療癒贈品一次收藏

這次聯名最吸睛的地方，就是把《月亮忘記了》經典角色直接搬上味味麵包裝！無論是袋麵還是杯麵，都換上限定插畫，光是放在貨架上就超有存在感，讓人忍不住多看兩眼，繽紛又療癒的畫面更是讓人捨不得拆封。

品牌也特別提醒，如果是衝著限定周邊贈品而來，可別找錯地方。這次只有全聯限定販售的「聯名袋麵」，才會隨機附贈一款《月亮忘記了》限定便條紙（共有兩款），而且包裝設計也和一般聯名袋麵不同，封面有小男孩與月亮躺在夜空中飛毯的版本，才是附贈便條紙的限定款。不過，對於幾米粉絲與收藏控來說，當然就是要把不同通路的版本全都帶回家收藏。

▲全聯限定販售的「聯名袋麵」，隨機附贈一款限定便條紙（共兩款）。

麻辣控、青蔥控都別錯過！

新品「麻辣燙湯麵」登場 人氣「青蔥自由」重磅回歸

除了與經典繪本聯名企劃，味味麵近期也同步推出兩款話題商品，滿足不同族群的味蕾需求。

全新力作「味味麵麻辣燙湯麵」，最大的亮點就是打破大家對麻辣風味「越辣越過癮」的印象。此次特調的湯頭以經典麻辣燙為靈感，再特別加入微甜尾韻調和風味，入口先是濃郁麻香，接著帶出微甜回甘，少了刺激多了層次，香、麻、辣、甜彼此交織，不怕被辣味一路追著跑，就連不習慣吃辣的人也能一口接一口，而且吃到最後還是順口不膩。這款「百搭系」湯頭，無論加雞蛋、肉片、青菜，還是丟進火鍋料一起煮，也都能輕鬆升級成一碗豐盛麻辣燙，不用特地出門，宅在家就能享受熱呼呼的麻辣鍋風味，即日起到全聯以及各大量販店、超市都買得到。

▲全新力作「味味麵麻辣燙湯麵」以及重磅回歸的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」，要滿足不同族群的味蕾需求。

去年掀起一波青蔥自由的「味味麵青蔥自由肉燥湯麵」，終於在網友的敲碗下再度重磅回歸！以台灣人最熟悉的香菇肉燥湯底，搭配味味麵毫不手軟附上的滿滿青蔥，每一口都交織著濃郁肉燥香與清甜蔥香。對於熱愛青蔥香氣的人來說，這碗爽口解膩的搭配完全就是夢幻台味組合，也因此去年一上市就吸引超多網友搶著嚐鮮。今年僅在全聯、大全聯限量上架，去年沒跟上的，這次可別再錯過。

▲滿滿的蔥花讓嗜蔥者享受「青蔥自由」！

買一包就能抽！

5萬元旅遊金、聯名行李箱等你帶回家

入手幾米聯名的包裝以及新品，也別忘了把發票留下來。即日起至9/30（三）止，味味麵推出全通路抽獎活動，只要購買味味麵品牌任一商品，再到活動網站登錄發票即可參加抽獎，登錄越多中獎機會越高。

幸運兒有機會抽到「頭獎5萬元旅遊金」、「《月亮忘記了》聯名24吋行李箱」、「《月亮忘記了》聯名旅行茶具組」以及「味味麵精燉肉燥袋麵乙箱」等多項好禮。其中，24吋行李箱以繪本中的經典角色為主角，將小男孩高舉月亮的溫暖畫面搬上箱身，推著走在機場、車站或街頭，辨識度十足！旅行茶具組同樣融入插畫元素，從收納盒、茶杯到茶壺都藏著角色身影，無論是在露營、野餐，還是旅行途中找個風景角落泡上一壺熱茶，都能輕鬆享受片刻悠閒時光。

▲購買味味麵品牌任一商品，再到活動網站登錄發票即可參加抽獎。有機會抽到頭獎5萬元旅遊金、《月亮忘記了》聯名24吋行李箱或《月亮忘記了》聯名旅行茶具組（上圖）。

從聯名限定包裝、療癒收藏贈品到全新上市的風味，味味麵透過跨界合作、創新開發持續為熟悉的品牌注入新鮮感！近期準備補貨泡麵嗎？不妨把握這次活動，收藏經典IP、享受美味的同時，說不定還能一舉把5萬元旅遊金或聯名好禮一起帶回家。

活動連結：https://hivedan.pse.is/vedan00