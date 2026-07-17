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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

全家FamiCollection攜手質感新人何曼希發布全新形象！夏日20+新品「發現生活的原味」限時第2件6折起

▲▼全家便利商店FMC商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家FamiCollection用少添加與生活美學，打造好吃好喝好用好穿搭的多元宇宙。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

在充滿過度添加、層層包裝與濾鏡充斥的麻痺感官世界中，現代人開始回頭想念、尋找事物的原貌。全家便利商店旗下生活風格品牌FamiCollection今年夏天迎來全新氣象，正式發布全新形象影片，宣布由憑藉真實情緒穿透力、戲內戲外展現強烈反差的人氣質感女星何曼希擔任品牌代言人，透過她青春活潑、親民零距離的清新形象，將「發現生活的原味」品牌精神，真實地投遞進消費者的日常裡。 

這份「原味」不只是物理上的純粹，更是心中感性的真實呈現；FamiCollection始終堅持真材實料、健康少添加、清新包裝與選擇多元的品牌價值。在最新發布的形象影片中，何曼希以活潑、雀躍的姿態穿梭於繽紛的各種生活場景中，讓FamiCollection商品與大眾日常連結起來；從舌尖的滋味到指尖的觸感，FamiCollection都堅持打造出好吃、好喝、好用、好穿搭的品牌多元宇宙。

隨著夏季熱浪來襲，FamiCollection同步擴大商品陣容，一口氣推出逾20款涵蓋飲品、日用品及服飾商品的夏季新品，並祭出超值限定優惠，邀請大眾在隨手可得的便利中，重新發現生活最美的韻味！

飲品系列／天然新鮮品質，新品限時第2件6折、買3送1

引領低溫健康飲品風潮，FamiCollection今夏務必一嚐的強勢新品包含：海鹽荔枝飲、鮮榨西瓜汁、甘蔗檸檬與楊枝甘露等多款夏季限定風味。全系列採用HPP（High Pressure Processing）冷高壓技術，以非加熱方式保留食材原有的風味、色澤與營養，提供最接近現做的新鮮口感。

此外，經典暢銷的綠拿鐵、蜂蜜水、芭樂檸檬青茶等人氣飲品也持續熱賣中，皆為天然、少添加的潔淨健康首選。即日起，凡購買20元（含）以上FamiCollection指定飲品，可享有「第二件6折」或「買3送1」優惠。

▲▼全家便利商店FMC商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲FamiCollection新品鮮榨西瓜汁、甘蔗檸檬與楊枝甘露，採用HPP冷高壓技術保留新鮮營養，用純粹、健康的精緻飲品，開啟夏日清爽儀式。

日用品系列／精簡高效的居家應援，指定新品第2件6折起

因應現代小家庭戶數成長、日用需求朝向精簡化的趨勢，FamiCollection日用品質再提升，將綠色永續與高效應援融入生活。系列包含：多款用途的80抽居家濕紙巾（如銀離子抗菌、酒精擦、海洋深層水厚濕巾）、洗臉乾濕兩用巾，以及極具環保巧思的鳳梨酵素居家清潔濕紙巾、咖啡渣再製清潔用品（淨味濾水網、海綿菜瓜布）、茶纖維雙線牙線棒與空間淨味香氛。目前FamiCollection指定居家日用新品任選享「第二件6折」；另外，全家也推出針對方便外出使用的20抽系列濕紙巾（銀離子抗菌、海洋深層水厚濕紙巾）與極凍涼感濕紙巾，滿足旅遊時輕鬆攜帶的需求！

▲▼全家便利商店FMC商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲FamiCollection環保咖啡渣再製菜瓜布與多用途潔膚濕紙巾，兼顧生活便利與永續巧思，讓質感家事也能實踐健康精緻生活。

服飾系列／百搭的日常實穿，指定品項任選第2件7折

FamiCollection還要突破大眾對便利商店服飾的想像！服飾系列持續以簡約設計及日常實穿為開發方向，今夏推出包含剪裁俐落的亨利領短袖上衣（藍/黑）、日常貼身的男女無痕內褲（藍/灰/粉/黑）、純棉毛巾與方巾（灰/粉），以及兼具厚實吸水力的有機中厚毛巾等服飾配件，滿足講究生活細節的都會男女。活動期間，FMC指定紡織品項皆享任選「第二件7折」優惠。

▲▼全家便利商店FMC商品。（圖／記者周宸亘攝）

▲FamiCollection經典亨利領上衣與吸水有機中厚毛巾，以簡約設計與日常實穿為核心，為肌膚帶來無負擔的健康精緻生活。

真的好吃、真的好喝、真的好用、真的好搭！全家FamiCollection透過代言人何曼希的自然詮釋，證明了簡單舒適又健康的質感生活不必遠求，就在家樓下的便利商店，讓「全家就是你家」；這個夏天，不妨走進全家，從一瓶冷高壓鮮榨果汁、一條純棉毛巾開始，在隨手可得的日常裡，一起找回那份剛剛好、最純粹的生活原味。

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