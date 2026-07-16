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金錢豹袁昶平認罪獲准2000萬交保　中院2大理由曝光

▲袁昶平,吳菀庭,葳格,金錢豹。（圖／記者游瓊華攝）

▲袁昶平獲准2000萬交保。（圖／資料照）

記者許權毅、許力方／台中報導

台中私立葳格國際學校創辦人袁昶平（亦為金錢豹創辦人）涉嫌行使業務登載不實文書、公益侵占、業務侵占、背信及違反《商業會計法》等罪，日前與現任妻子、葳格學校執行董事吳菀庭雙雙遭收押禁見。台中地方法院16日表示，袁昶平於偵訊時已大致坦承犯行，經審酌案件，最終裁定以2000萬元交保，袁昶平上午已完成交保程序。

檢方同意交保　法院裁准停止羈押

台中地院指出，檢方14日函覆表示，袁昶平於13日偵訊時已大致認罪，羈押必要性已降低，因此同意具保停止羈押，並建請以2000萬元交保。法院通知辯護人16日上午到庭，聽取袁昶平及辯護人意見後，考量案件偵查進行程度，以及國家追訴利益、公共利益與被告人身自由等因素，認為雖然羈押原因仍存在，但以具保方式已足以確保後續偵查及審判程序，因此裁定准予提出2000萬元保證金後停止羈押，並已將裁定結果通知檢察官。

案件仍在偵辦　妻子持續羈押禁見

全案起於台中地檢署6月搜索葳格國際學校、寶麗金公司、金悅富公司及相關住處，並約談袁昶平與現任妻子、葳格學校執行董事吳菀庭到案說明。檢方認定2人涉嫌行使業務登載不實文書、公益侵占、業務侵占、背信及違反《商業會計法》等罪嫌重大，且有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地院指出，本案目前仍在偵查階段，尚未偵結起訴。袁昶平已於16日上午完成交保手續，至於吳菀庭此次未被提訊，仍持續羈押禁見。

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