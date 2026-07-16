樂天桃猿大溪區民日　黃世杰球場迎神轎、神尊感受地方文化魅力

▲樂天桃猿大溪區民日，黃世杰迎神轎、神尊感受地方文化魅力。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人黃世杰16日出席樂天桃猿「大溪區民日」，與桃園市議員陳治文共同參與大溪普濟堂迎神轎、神尊進場及今年限定版「大禧乖乖」發表活動，並與現場球迷一同為樂天桃猿加油。

黃世杰表示，棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚城市認同的重要力量。他很高興看到大溪區民日將地方文化特色帶進球場，讓球迷在享受精彩賽事之餘，也感受到桃園豐富多元的文化魅力。

黃世杰表示，去年樂天桃猿奮戰奪下總冠軍，昨天的比賽也拚戰到延長賽，直到最後一個出局數才分出勝負，展現永不放棄的精神。他相信，不論是在球場、工作崗位或城市發展，都需要這份勇往直前、不輕言放棄的態度，只要比賽還沒結束，就要全力以赴。

▲樂天桃猿大溪區民日，黃世杰(右一)和水蜜桃公主行銷水蜜桃。（圖／黃世杰服務處提供）

而運動不只是職業選手的舞台，更應該成為全民的生活日常。未來應持續打造友善的運動環境，鼓勵更多孩子、青年及長輩培養規律運動的習慣，讓全民運動真正落實在生活中。

黃世杰說，今日活動的另一大亮點，就是首度亮相的「大禧乖乖」。今年特別將大溪普濟堂關聖帝君及北管工尺譜等文化元素融入設計，更承載著大溪每年農曆六月廿四關聖帝君聖誕遶境慶典的文化記憶。他肯定地方廟宇、文化工作者及民間團隊長期投入文化保存與推廣，讓這項擁有百年歷史的民俗文化，以更貼近年輕世代的方式傳承下去，也讓更多民眾認識桃園珍貴的文化資產。

同時，期待棒球持續帶動全民運動風氣，吸引更多市民走進球場、支持在地職棒主場球隊，並透過運動培養健康生活，讓桃園成為一座充滿活力的運動城市。