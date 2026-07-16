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陽明交大詭異宿舍「貼滿錫箔紙」屋內一片黑　竟是殺人教授夫妻住所

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市一間知名音樂教室14日發生殺人案，43歲林姓教授疑不滿音樂教室產權糾紛，持刀狂砍50刀將48歲紀姓連襟殺害。事件發生後，林男妻子（王姓女子）一度失聯，直到警方前往林男夫妻居住的教職員宿舍，才找到林妻，發現林妻身體狀況不佳，生活需要他人照顧，才會一度失聯，而且夫妻倆房間的玻璃都被貼滿錫箔紙阻擋光線，屋內相當陰森黑暗，居住環境不是很理想，但是否與林妻健康狀況或本案有關，尚未有證據顯示兩者存在直接關聯。

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）

▲林男殺人後，在教室一度與警方對峙。（圖／網友asd1123098授權提供）

音樂教室爆命案　教授持刀狂砍連襟50刀

回顧事件，擁有美國籍、在陽明交通大學擔任教授10多年的林男曾因音樂教室產權分配問題跟紀男一家人發生爭吵，雙方已經多年未有互動，不料林男14日突然跑到音樂教室尋訪紀男，接著突然拿出預藏的藍波刀朝紀男猛砍50多刀，導致紀男當場死亡，林男事後也被趕到現場的警方壓制逮捕。

音樂教室產權更動當天　紀男接任負責人遇害

林男妻子的娘家王家是音樂世家，家族經營音樂教室已經十多年，在地方上相當有名氣，王父是音樂教室第二代負責人，後因身體狀況不佳，將音樂教室經營權分由3個女兒打理，而林男與王家長女結婚、死者紀男則是王家次女的丈夫，紀男與王家次女也是音樂教室的實際管理者。

警方調查，事件發生當天，音樂教室所屬公司的商業登記才剛完成變更，股東由原本僅王家么妹，改為王家三姊妹加上紀男共4人，負責人也從王家么妹改為紀男。值得一提的是，14日是紀男正式接任負責人的第一天，沒想到就遭林男殺害，檢警因此朝家族產權糾紛方向深入偵辦。

兇嫌妻子一度失聯　「宿舍尋獲」環境引發關注

警方逮捕林男後，第一時間曾嘗試跟林男的妻子王女聯繫，但手機均無人接聽，連15日相驗紀男遺體時，也只有王家次女、么女到場。警方經多方探查後才得知，林男跟妻子住在學校的教職員宿舍中，立刻趕到學校找人，沒想到進入屋內後，除了找到林妻外，還發現林妻的表弟與表妹也在場。林妻的表弟、表妹告知警方，林妻因身體狀況不佳，長期無法工作，生活各方面也須仰賴他人打理，所以他們平時有空就會過來幫忙照顧，對於林男殺人一事感到訝異。

據傳，林男妻子王女疑似患有重病，不過檢警初步調查後，未發現王女有重大傷病卡或身心障礙手冊，不過王女在案發後接受警方詢問時，過程確實有明顯異常，包含需要親人陪伺在旁才能勉強對答。

林男在陽明交大擔任教授，王女娘家的家境也不錯，但夫妻兩人卻簡居在學校教職員宿舍，且房間的門窗玻璃都被林男用錫箔紙貼上遮擋光線，導致屋內相當陰森黑暗，有知情者就直言「居住環境不是很理想」，但是否與林妻健康狀況或本案有關，尚未有證據顯示兩者存在直接關聯。

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