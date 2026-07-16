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快訊／Uber正式收購Foodpanda母公司

▲▼美國共享車龍頭Uber。（圖／路透）

▲Uber與Delivery Hero共同宣布達成收購協議，交易股權估值約148億美元，折合新台幣約4770億元。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

根據路透社報導，叫車與外送平台Uber與foodpanda母公司Delivery Hero16日共同宣布，雙方已簽署企業合併協議。Uber將以每股41.5歐元收購Delivery Hero，對該公司完全稀釋後的股權估值約130億歐元（約新台幣4800億元、約148億美元）。

根據雙方聯合聲明，交易完成後，合併業務將橫跨99國，2025年合併備考商品交易總額達2360億美元，成為中國以外規模最大的餐飲外送集團。Uber也將取得Delivery Hero旗下Talabat、PedidosYa等平台，進一步拓展歐洲、中東、亞洲及拉丁美洲市場。

不過，這筆交易仍須至少獲得50%加1股接受，並通過各國反壟斷及監管審查，預計2027年下半年完成。為降低市場重疊疑慮，Delivery Hero將把14個市場的業務，以約14億歐元出售給美國投資公司SSW Partners。

Uber另承諾，將在2031年前於德國投資20億歐元，並至少保留Delivery Hero位於柏林的總部及員工至2029年。

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