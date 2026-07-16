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桃園暑期兒童藝術特展「一樣不一樣」　探索差異與共融

▲「不一樣」的暑假，來桃園兒美館從藝術探索差異與共融

▲桃園暑期兒童藝術特展「一樣不一樣」。（圖／兒美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館於今年夏天，推出兒童藝術特展「一樣不一樣 Same but Different」，邀請大小朋友從藝術、設計與生活經驗出發，串聯閱讀、電影、繪本說故事及藝術工作坊等系列活動，透過不同形式的藝術參與，陪伴孩子在探索、遊戲與體驗中理解多元、學習同理，讓共融從展場延伸至日常生活。

兒美館16日表示，兒童藝術特展「一樣不一樣 Same but Different」以「共融」為核心概念，邀集來自法國、美國及臺灣共9組藝術家與設計團隊參與，並結合兒童共創成果，透過大型互動裝置、感官體驗、藝術作品，引導孩子從身體感知、空間體驗到生活設計，重新思考當每個人的身體條件、感受方式與生活需求都不同時，我們可以如何共同創造更友善的環境。

尋找好朋友：共融閱讀主題書展

三樓兒童圖書藝術空間同步推出共融主題書展「尋找好朋友」，精選 36 本繪本，陪伴孩子從認識自己、理解他人，到遇見不同文化與多元溝通方式，重新思考友誼與陪伴的各種可能。本次書展也將「共融」融入選書策略，特別選入低字量繪本、無字繪本，以及點字書、觸摸書等不同閱讀形式，希望跨越語言與感官限制，讓更多孩子都能自在享受閱讀；另一方面，在展場設計上也從形狀、色彩的多變性，回應共融理念，並搭配互動體驗區，讓孩子透過觸摸、拼組等形式，理解不同個體的個殊面貌。期許能從故事中看見每個人的獨特，也發現閱讀可以有更多元的樣貌。

從故事到身體探索　體驗共融的藝術旅程

暑假期間，兒美館推出「夏日周末電影」及繪本說故事活動，精選多部適合親子共賞的動畫與家庭電影，內容涵蓋多元文化、想像創造、自我認同、獨特特質及環境適應等主題，透過故事與影像，引導孩子認識不同生命經驗，學習同理、尊重與包容。配合八月原住民族日，也將推出主題繪本說故事活動，帶領孩子認識不同文化背景與生活經驗，感受臺灣多元文化的豐富樣貌，進一步理解差異與共融。

▲「不一樣」的暑假，來桃園兒美館從藝術探索差異與共融

▲桃園暑期兒童藝術特展「一樣不一樣」。（圖／兒美館提供）

此外，兒美館也將陸續推出舞蹈身體探索、親子戲劇、色彩創作及通用設計工作坊等系列活動，透過身體感知、藝術創作與實作體驗，引導孩子從參與中理解差異，讓「共融」不只是展覽理念，更成為生活中的實際行動。不同主題活動將於暑假期間陸續登場，邀請親子多次走進兒美館，在故事、遊戲與創作中，持續探索藝術與共融的多元面貌。

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