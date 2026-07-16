受中聯油事件波及！台糖：已下架2146公噸沙拉油　將追究相關責任

▲台糖強調目前已將受影響的沙拉油預防性下架並再次送驗，全力捍衛消費者食安。（圖／台糖粉絲團）

記者閔文昱／綜合報導

受中聯油脂食用油事件影響，台糖16日表示，近期客服持續接獲消費者來電關心食用油產品，公司已主動採取預防性下架措施，受影響的大豆沙拉油總量約2881公噸，其中約2146公噸已預防性下架，另有約735公噸未包裝大豆沙拉油仍儲存於廠內油槽並妥善管控。台糖也強調，相關產品於7月1日送驗結果均符合規定，目前已再次送驗，預計7月24日取得檢驗結果後，將對外說明。

45批產品預防性下架 將釐清責任歸屬

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台糖表示，此次受影響的原料為向福懋油脂採購、涉及中聯來源的大豆粗油，共2批、合計2014公噸，分別於5月26日及6月17日完成第三方檢驗，結果皆符合國家品質規範，並於5月底及6月下旬陸續交貨。相關原料於6月1日至7月9日期間生產約2146公噸台糖大豆沙拉油，共計45個生產批號，因此公司主動採取預防性下架措施，以維護消費者權益及食品安全。

台糖指出，因預防性下架衍生的相關成本及商譽損失，目前正進行盤點與評估，後續將依契約內容釐清責任歸屬，依法維護公司及消費者權益，並持續配合主管機關辦理後續作業。

▲各縣市稽查人員持續於超市等通路查察，阻絕問題產品於市面流通。（圖／記者賴文萱翻攝）

強調每批成品皆檢驗 食安列首要責任

台糖說明，公司生產的大豆沙拉油主要以進口美國黃豆自行壓榨，不足部分才向符合國家品質規範的供應商採購大豆粗油，再送往小港廠精煉。所有外購粗油均須先完成封槽採樣，逐批送交第三方公正機構檢驗，確認符合食品安全法規及國家品質規範後，才能採購入廠。

此外，台糖表示，每批成品油出廠前都須完成重金屬、黃麴毒素、芥酸、苯駢芘及總極性化合物等檢驗，確認符合規範後才能上市販售，並依規定每年3月及9月辦理強制檢驗。台糖強調，食品安全始終是公司首要責任，未來將持續配合主管機關辦理相關作業，確保產品品質與消費者權益。