第33屆靈鷲山水陸空大法會主題「普施安世」　7/22桃園巨蛋啟建

▲第33屆靈鷲山水陸空大法會主題「普施安世」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對全球局勢動盪、天災頻傳及AI時代帶來的人心焦慮，宗教如何成為安定社會的重要力量？第33屆靈鷲山水陸空大法會將於7月22日至29日在桃園巨蛋盛大啟建，16日在桃園市政府舉辦發布會，揭示今年法會主題「普施安世」，祈向社會傳遞以慈悲安定人心、世界祥和的願心。

桃園市長張善政出席發布會表示，33年來，除疫情期間，靈鷲山水陸空大法會長年在桃園舉辦，見證了在地繁榮發展，更是安定地方極為關鍵的精神力量，今（115）年法會以「普施安世」為主題，期盼人人秉持善念、做好本分，共同為社會帶來更多安心與祥和。

靈鷲山佛教基金會當家法師釋常存說，今年法會以「普施安世」為主題，延續水陸法會平等普施一切眾生的慈悲精神。面對戰爭衝突、極端氣候與科技快速發展帶來的不安，更需要透過佛法安住人心。

6句安世宣言 匯聚慈悲願力

發布會最具象徵性的「普施安世」儀式，由與會貴賓共同宣讀「安世宣言」，願我心安、願家平安、願社會祥和、願世界和平、願眾生離苦得樂、願普施安世。6句願文層層遞進，凝聚個人、家庭、社會與世界的共同願力。隨後將象徵慈悲祝福的愛心氣球插入「水陸大普施」願力裝置，象徵善念持續擴散，將平安與希望送往世界各地。

▲第33屆靈鷲山水陸空大法會主題「普施安世」。（圖／市府提供）

釋常存法師指出，水陸空大法會不僅利益眾生，更透過愛心贊普、義剪送愛等實質公益活動，將慈悲濟世的精神落實於基層關懷，希望凝聚善念、安定社會；當人人心安，家庭、社會乃至世界也將更加祥和。

包括：市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、市府民政局長劉思遠、桃園區長許敏松、靈鷲山佛教基金會當家法師釋常存、桃園講堂執事法師釋妙慧、桃園信用合作社理事主席蘇家明等均一同出席。

