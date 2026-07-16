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雨衣越穿越臭不是錯覺！環境部揭「2大元凶」：拿去曬太陽更慘

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲環境部提醒民眾，雨衣使用後應以清水沖洗並於通風處晾乾，避免高溫曝曬以防化學物質逸散。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣氣候潮濕多雨，不少民眾都有雨衣穿久後散發異味的經驗。環境部近日發文指出，雨衣產生臭味並非單一原因，而是「生物性臭味」與「化學性氣味」共同造成。化學物質管理署組長董曉音表示，若想降低異味，除了養成清洗、晾乾的習慣外，挑選雨衣材質也很重要，建議可優先選擇PE、EVA等材質，不僅較不容易產生異味，也相對友善環境。

汗水、皮脂加細菌　悶熱環境產生臭酸味

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董曉音表示，民眾穿雨衣時通常處於高溫、悶熱環境，雨衣內層容易累積汗水，並與皮膚分泌的皮脂及細菌混合。細菌會分解這些有機物，進而產生臭酸味，這就是雨衣最常見的「生物性臭味」來源。

除了人體因素，雨衣本身的材質也可能散發異味。董曉音指出，市面上不少雨衣採用PVC（聚氯乙烯）製成，由於PVC本身材質偏硬，因此製作時通常會添加塑化劑讓材質變得柔軟、容易塑形。當環境溫度、濕度改變時，塑化劑中的部分小分子、雜質或溶劑可能逸散，形成民眾聞到的塑膠味或化學味。

▲▼雨衣。（圖／記者陳俊宏攝）

選PE、EVA較沒味道　別用高溫曝曬

董曉音建議，民眾選購雨衣時，可優先考慮PE（聚乙烯）或EVA（乙烯醋酸乙烯酯）等材質，相較PVC較不容易產生異味，也較符合環境友善的概念。

至於日常保養，她提醒，雨衣使用後若已出現明顯異味，應盡快以清水沖洗，再放置於通風處自然晾乾，避免長時間潮濕滋生細菌。不過，若是為了去除化學味而將雨衣拿到烈日下或高溫環境曝曬，反而可能加速塑化劑等化學物質逸散，增加化學物質暴露的機會。她也強調，了解相關化學知識，有助於民眾在日常生活中降低暴露風險，更有效保護自身健康。

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