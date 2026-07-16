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日本美女主播「貼身針織裙」私照瘋傳！粉絲驚訝：美到像AI

▲日本美女主播上野愛奈近日分享夏日生活照，貼身黑色針織連身裙勾勒纖細身形。（圖／翻攝自Instagram／ueno_aina_816）

▲日本美女主播上野愛奈近日分享夏日生活照，貼身黑色針織連身裙勾勒纖細身形。（圖／翻攝自Instagram／ueno_aina_816）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本美女主播上野愛奈近日在Instagram分享一系列生活照，她分別換上黑色無袖及咖啡色短袖羅紋針織連身裙，合身剪裁勾勒出纖細腰身與窈窕曲線。其中一張照片中，她坐在餐桌前，面前擺著鋪滿草莓、鮮奶油及紅色裝飾的豪華水果聖代，身旁還搭配一杯熱茶，甜美又優雅的畫面迅速引發網友關注。

現年34歲的上野愛奈隸屬日本經紀公司CENT.FORCE，過去曾擔任《TBS NEWS》主播，也參與晨間情報節目《はやドキ！》播報，目前活躍於BS11新聞節目《報道ライブ インサイドOUT》等節目，憑藉清晰口條及穩重大方的形象，受到不少觀眾喜愛。

上野愛奈在貼文中寫道，近日持續出現悶熱天氣，「大家記得適時消暑，別太勉強自己，一起加油吧」。她還搭配飲料及草莓圖案，呼應照片中的夏日飲品與水果甜點，展現輕鬆愜意的生活氛圍。

照片中，上野愛奈身穿黑色無袖針織連身裙，領口採V字設計，搭配荷葉狀袖口，長髮自然披落在肩側。她坐在色彩明亮的玻璃窗前，雙手放在茶杯及草莓聖代旁，對著鏡頭露出淡淡微笑。另一套造型則換上咖啡色短袖羅紋洋裝，領口以白色蕾絲點綴，並搭配銀色腕錶，整體風格較為復古典雅。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言稱讚「最近又變漂亮了」、「根本是女神」、「美到像AI生成」，也有人將注意力放在份量十足的草莓聖代上，好奇甜點的口味及內容。更有網友驚訝表示，她面對如此豪華的甜點，依然維持勻稱纖細的身材，忍不住詢問平時如何保養。

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