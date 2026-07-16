1歲童送托2天吐血亡！無照保母遭重罰6萬、公布姓名　檢警查死因

▲台南1歲男童送托無照保母僅2天驟逝，檢警已完成初步相驗並將解剖釐清死因。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台南市發生一起托育悲劇，一名1歲2個月男童因照顧需求送往李姓女子家中全日托育，未料送托僅2天、家長接獲「孩子發燒」通知趕往現場時，男童已失去生命跡象，送醫仍宣告不治。家屬質疑男童頭部有大片瘀青、甚至一度吐血，盼司法查明真相。台南地檢署16日會同法醫完成相驗，初步發現男童頭部有多處瘀傷，但未見明顯致命外傷，確切死因仍待解剖及進一步鑑定釐清，全案已由檢警偵辦中。

保母違法收托3幼兒 社會局：依法開罰6萬並公布姓名

台南市社會局表示，15日接獲通報後，立即會同警方前往李姓女子住處查處，發現現場共有5名幼兒，其中2名為李女子女，另3名為受托幼兒，除死亡男童外，其餘2名受托幼兒已在警方協助下通知家長接回，初步檢視身體並無明顯外傷，後續將持續追蹤照顧情形，並協助有需求家庭媒合合法托育資源。

經調查，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三等親以外幼兒，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定。社會局將依法裁處6萬元罰鍰並公布姓名；若後續調查認定另涉《兒少權法》第49條不當對待兒童情事，最高可再處60萬元罰鍰，相關刑事責任則由台南地檢署持續釐清。

▲台南市社會局獲報後立即派員查處，並對該名違法收托的無照保母依法開罰、公布姓名。（圖／記者林東良翻攝）

家屬盼查明真相 社會局籲慎選合法保母

據了解，男童家屬因照顧需求才將孩子送托，不料短短幾天便發生憾事。家屬友人事後在社群發文指出，孩子原本應受到妥善照顧，卻突然離世，令人難以接受，希望檢警徹底查明事發經過，釐清相關責任，還給男童及家屬一個公道。

社會局也再次呼籲，未具居家托育人員資格者不得違法收托三等親以外幼兒，家長若有托育需求，應透過居家托育服務中心媒合合法登記的托育人員。合法保母除須具備法定資格外，收托環境也會定期接受檢核及不預告訪視，以保障幼兒托育安全，避免類似憾事再次發生。

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