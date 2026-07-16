　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

台積電加碼投資美國1000億美元　AIT：打造支撐美台經濟繁榮關鍵

▲▼美國在台協會處長谷立言與中華民國總統賴清德。（圖／路透）

▲美國在台協會處長谷立言與中華民國總統賴清德。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

台積電、白宮以及美國商務部16日宣布，台積電將追加 1,000 億美元的投資，使其在美國的投資總額達到 2,650 億美元；換言之，該投資將新增四座先進半導體製造廠，使美國在業界領先的半導體與封裝廠總數達到12座。對此，美國在台協會處長谷立言晚間表示，這項投資將確保台積電與其在美國的主要客戶並肩而立，使其能更迅速地回應全球對先進晶片不斷躍升的需求，並打造支撐美台雙方經濟繁榮的關鍵——具備韌性的供應鏈。

谷立言表示，恭喜台積電宣布將在美國進一步投資1,000億美元，這項投資充分展現美國與台灣對彼此的信任與信心，而這正是美台夥伴關係的核心。

他說，這項投資將確保台積電與其在美國的主要客戶並肩而立，使其能更迅速地回應全球對先進晶片不斷躍升的需求，並打造支撐美台雙方經濟繁榮的關鍵——具備韌性的供應鏈。

谷立言強調，貼近客戶至關重要，隨著AI與高效能運算重塑各行各業，鄰近終端使用者將使台積電能夠更快速地回應市場需求。台灣這個全球半導體產業的穩固根基，將隨著台積電持續拓展全球布局而更加茁壯。

谷立言說，今日市場需求的成長之快，已不是任何單一生態系所能滿足，台灣的半導體產業產值正充分反映這項趨勢，從 2023年約新台幣4.3兆元，預計成長至2026年的新台幣8.4兆元。

谷立言認為，台積電宣布這項投資計畫，正是美台經濟夥伴關係的最佳寫照，雙向投資非常熱絡，對雙方的勞工、消費者及產業都是一大福音，並進一步鞏固有利於下一世代科技發展的夥伴關係。

本文作者

陶本和

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台指期夜盤下殺1227點！　費城半導體也崩2.74%
一票人自曝中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖
1歲童送托2天吐血亡！　無照保母遭重罰、公布姓名
韓股46萬人爆倉！李在明10月才設債務專線　她酸：觀落陰諮詢
肯德基飲料驚見「一坨白色異物」　業者：內部正在了解中
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台積電加碼投資美國1000億美元　AIT：打造支撐美台經濟繁榮關鍵

馬辦家變再燒！律師抓馬以南聲明「2大謬誤」：難道要告馬英九？

法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯所有帳戶歸零：民進黨法院兇殘

被指控介入霸凌案施壓逼走老師　萬美玲回應：惡意誣衊

馬以南突發聲明：若有人「再以馬英九簽署文件」將依法究責

台積電擴大在美投資千億美元　行政院：確保三個優先

台積電加碼投資美國1000億美元　行政院回應：將確保台灣3個優先

苗博雅質疑蔣萬安缺席食安會　北市府：批蔣掩護中央？

許淑華點北市淹水3問題　蔣萬安：提高容受力、增自主防災措施

金門海漂豬屍確定非洲豬瘟！　賴清德下令：密切掌握疫情

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

台積電加碼投資美國1000億美元　AIT：打造支撐美台經濟繁榮關鍵

馬辦家變再燒！律師抓馬以南聲明「2大謬誤」：難道要告馬英九？

法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯所有帳戶歸零：民進黨法院兇殘

被指控介入霸凌案施壓逼走老師　萬美玲回應：惡意誣衊

馬以南突發聲明：若有人「再以馬英九簽署文件」將依法究責

台積電擴大在美投資千億美元　行政院：確保三個優先

台積電加碼投資美國1000億美元　行政院回應：將確保台灣3個優先

苗博雅質疑蔣萬安缺席食安會　北市府：批蔣掩護中央？

許淑華點北市淹水3問題　蔣萬安：提高容受力、增自主防災措施

金門海漂豬屍確定非洲豬瘟！　賴清德下令：密切掌握疫情

雨衣越穿越臭不是錯覺！環境部揭「2大元凶」：拿去曬太陽更慘

快訊／台指期夜盤下殺1227點　費城半導體也崩2.74%

感情變淡不是突然！「劈腿前兆」3個警訊要注意

洪志善可能「正式退休」！國王選進潘偉傑　毛加恩：他被低估了

日本美女主播「貼身針織裙」私照瘋傳！粉絲驚訝：美到像AI

世聯倉運領先佈局第五座國際物流中心　攜手喜提達插旗台中工業區

1歲童送托2天吐血亡！無照保母遭重罰6萬、公布姓名　檢警查死因

八度結婚不到1個月！　「超級奶爸」收新妻寄離婚協議書

機器人竟幫人類找到工作　紅遍全球的東京咖啡店背後是真人

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心砸1.16億新建上梁

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

政治熱門新聞

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

四叉貓曝佀廣洋大學作弊證據　同一人代寫答案

全場只喊梅西！球王將榮耀給隊友

國策民調／李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2%　差距0.2個百分點

馬以南突發聲明　停止冒用馬英九名義

一圖看「青安3.0」8月上路　利息1.775%起、婚育家庭最高貸1500萬

蔣萬安「大寶」蔣得立錄取建中　父子成學長學弟

法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯文哲所有帳戶歸零

為毒油怒槓！黃揚明質問你民進黨什麼態度　吳崢回嗆：你大聲什麼

黃國昌爆料雙城醉倒　梁文傑：莫名其妙

青安3.0增3限制估16萬人適用　財政部要求行庫須試算給當事人

擁香港居民證宣布參選金門縣長　梁文韜喊：永久停戰

看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

更多熱門

相關新聞

台積電加碼投資美國　行政院回應

台積電加碼投資美國　行政院回應

針對台積電宣布擴大對美投資，行政院發言人李慧芝表示，這是我國企業因應全球市場需求、人工智慧（AI）高速擴張及供應鏈區域化趨勢所進行的自主投資規劃；近年來台積電基於市場需求，逐步擴大在美、日、歐等國的國際布局，有鑑於AI快速成長趨勢，以及美國是全球最大市場，政府尊重企業依國際市場需求擴大投資美國，藉以強化台灣產業戰略地位。在此同時，台積電也正在持續擴大投資台灣，政府將全力協助台積電在台擴廠，並持續落實「確保三個優先、維持台灣領先」政策方向，包括「優先確保最大製造產能在台灣」、「優先確保最先進技術留在台灣」及

台積電291萬股民注意！　財務長喊話：現金股息發放力度會加大

台積電291萬股民注意！　財務長喊話：現金股息發放力度會加大

台積電法說股價崩到「變法會」　分析師揪出3年規律喊「震盪是買點」

台積電法說股價崩到「變法會」　分析師揪出3年規律喊「震盪是買點」

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

關鍵字：

台積電美國投資AI晶片供應鏈谷立言

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

1歲男童送托3天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面