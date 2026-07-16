台積電加碼投資美國1000億美元　AIT：打造支撐美台經濟繁榮關鍵

▲美國在台協會處長谷立言與中華民國總統賴清德。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

台積電、白宮以及美國商務部16日宣布，台積電將追加 1,000 億美元的投資，使其在美國的投資總額達到 2,650 億美元；換言之，該投資將新增四座先進半導體製造廠，使美國在業界領先的半導體與封裝廠總數達到12座。對此，美國在台協會處長谷立言晚間表示，這項投資將確保台積電與其在美國的主要客戶並肩而立，使其能更迅速地回應全球對先進晶片不斷躍升的需求，並打造支撐美台雙方經濟繁榮的關鍵——具備韌性的供應鏈。

谷立言表示，恭喜台積電宣布將在美國進一步投資1,000億美元，這項投資充分展現美國與台灣對彼此的信任與信心，而這正是美台夥伴關係的核心。

他說，這項投資將確保台積電與其在美國的主要客戶並肩而立，使其能更迅速地回應全球對先進晶片不斷躍升的需求，並打造支撐美台雙方經濟繁榮的關鍵——具備韌性的供應鏈。

谷立言強調，貼近客戶至關重要，隨著AI與高效能運算重塑各行各業，鄰近終端使用者將使台積電能夠更快速地回應市場需求。台灣這個全球半導體產業的穩固根基，將隨著台積電持續拓展全球布局而更加茁壯。

谷立言說，今日市場需求的成長之快，已不是任何單一生態系所能滿足，台灣的半導體產業產值正充分反映這項趨勢，從 2023年約新台幣4.3兆元，預計成長至2026年的新台幣8.4兆元。

谷立言認為，台積電宣布這項投資計畫，正是美台經濟夥伴關係的最佳寫照，雙向投資非常熱絡，對雙方的勞工、消費者及產業都是一大福音，並進一步鞏固有利於下一世代科技發展的夥伴關係。