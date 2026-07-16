馬辦家變再燒！律師抓馬以南聲明「2大謬誤」：難道要告馬英九？

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

前總統馬英九家族風波持續延燒。日前向法院聲請對馬英九進行輔助宣告的胞姊馬以南，16日透過律師發表3點聲明，表示目前輔助宣告案仍由台北地方法院家事法庭審理中，並強調若再有人以馬英九名義或持其簽署文件進行任何行為，將依法追究法律責任、絕不寬貸。對此，律師黃帝穎晚間在臉書發文，直指該聲明存在「兩大謬誤」，更反問：「難道馬以南要告馬英九嗎？」

▲馬以南發聲明。（點圖可放大／永嘉法律事務所）

黃帝穎：法院尚未裁定 馬英九仍具完全行為能力

黃帝穎指出，第一項謬誤在於，目前法院尚未就馬英九輔助宣告案作出裁定，馬英九依法仍屬完全行為能力人。馬以南在聲明中提及「有關馬英九先生聲請輔助宣告事件，刻由台灣台北地方法院家事法庭依法審理中」，正代表案件仍在審理，並未裁定成立，因此馬英九依法仍可進行簽名及其他法律行為，馬以南在法律上無權限制其簽署文件或從事任何法律行為。

黃帝穎進一步表示，第二項謬誤則是馬以南在聲明中指出，若再有以馬英九名義或簽署任何文件進行各項行為，將依法追究法律責任。但他認為，既然馬英九目前仍具完全行為能力，依法本就有簽署文件的權利，若依照馬以南聲明的文字內容，恐怕連馬英九本人合法簽署文件都可能遭揚言究責，令人難以理解。

黃帝穎也提到，馬英九日前曾在公開場合親筆書寫文章並工整簽名，足以顯示仍具備自行簽署文件的能力。在法院尚未裁定輔助宣告前，馬英九依法可自由行使相關法律權利，因此質疑馬以南聲明的法律依據，並再度反問「難道馬以南要告馬英九嗎？」認為相關說法「何其荒謬」。