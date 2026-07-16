法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯所有帳戶歸零：民進黨法院兇殘

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子今（16日）在臉書說，下午接獲法務部執行署的來要錢的函， 上次監察院來要2600萬，今天又要一筆新的5800萬，然後先生所有帳戶瞬間歸零；陳表示，民進黨主導的法院之兇殘，真不是蓋的，「連人家說退休俸不可以扣押，他們也扣押得很爽啊，而且是全部扣押喔，就是要你0元生活啦！」

陳佩琪今晚間在臉書表示，下午接獲法務部什麼行政執行署的來要錢的函， 上次監察院是要他們2600萬，今天又要一筆新的5800萬，然後先生所有帳戶瞬間歸零，「他們扣押掉了所有的帳戶了」。

陳佩琪說，民進黨主導的法院之兇殘，真不是蓋的，「連人家說退休俸不可以扣押，他們也扣押得很爽啊，而且是全部扣押喔，就是要你0元生活啦！」

陳佩琪表示，現在安樂死已經到二讀了， 除某些人身體上逐漸退化的折磨外， 不要忘了也給被精神折磨打壓的憂鬱人一個善終走的機會。

陳佩琪說，記得去年7月底先生又被延押，她在法庭上嗆那法官說，「請問他做了什麼、 說他犯罪嫌疑重大？」那江俊彥看似權威被侵犯，氣急敗壞，一副要叫武警把她架出去或把她收押的樣子，後來是幕僚扶她出法庭 ，鄭深元律師說情，「 呦！不要這樣啦， 已經死了一個， 再死第二個不好啦…」。

「但現在想想， 其實當時死了解脫該有多好呢。」陳佩琪說，不用在世上受此司法無窮盡之折磨，每天要應付檢察官、法院、監察院、法務部永無止盡的裁罰、 腳鐐、 出庭、羈押、延押，「我的人生就剩下這樣了，活著真的是沒意義了」。

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