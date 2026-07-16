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避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心砸1.16億新建上梁

▲▼金門「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」舉行上梁祈福典禮。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」舉行上梁祈福典禮。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府斥資1.16億元興建的「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」，今（16）日舉行上梁祈福典禮。該工程未來將結合交通轉運、旅遊服務及大橋展示等功能，不過，該案先前曾因招商進度及營運規劃遭議員質疑，能否避免淪為蚊子館，也備受外界關注。

上梁典禮由副縣長陳祥麟擔任主典官，與烈嶼鄉公所、鄉民代表會、縣府各局處代表，以及設計監造、施工團隊共同祈福，盼工程順利完工。縣府表示，該中心將作為烈嶼的重要門戶，結合公共運輸轉乘、觀光服務及金門大橋展示空間，期望串聯大橋通車效益，帶動地方觀光與產業發展。▲▼金門「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」舉行上梁祈福典禮。（圖／記者鄭逢時攝）

此工程總經費約1.16億元，建築面積約1200平方公尺，除主體建築外，也規劃景觀綠化、開放廣場、屋頂休憩平台、照明及公共設施等空間。建築外觀更以烈嶼具代表性的「金門芋（葉）」作為設計意象，融合地方特色與現代建築風格，打造兼具旅遊與休憩功能的新據點。

工務處表示，目前工程進展順利，上梁完成後將加速外觀及室內裝修，朝如期完工目標推進，未來可望提升烈嶼旅運服務品質，並提供遊客更完善的觀光資訊與公共空間。

▲▼金門「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」舉行上梁祈福典禮。（圖／記者鄭逢時攝）

不過，這項建設日前曾遭縣議員董森堡指出，依據觀光處資料顯示，前往烈嶼的旅客約97%以自駕汽、機車為主，質疑以公車轉運為定位的規劃是否符合實際需求。他也提到，觀光處曾說明因招商情形不如預期而調整規劃，呼籲縣府應提出完整營運、招商及策展方案，避免工程完工後使用率不足；議員王國代也曾提醒，後續配套更應及早到位，才能真正發揮建設效益，避免讓外界產生「蚊子館」的疑慮。

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