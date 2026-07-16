除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

▲台中高分院仍認為罪證不足，駁回男子上訴。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

台中一名男子阿忠前往西屯區一間美容工作室接受私密處除毛，事後指控男除毛師阿傑（皆化名）以拍攝作品照為由，徒手碰觸並套弄其生殖器，隨後不顧反對，壓制雙手並對其口交。檢方依強制性交罪起訴阿傑，但台中地方法院一審判決無罪，檢方提起上訴後，台中高分院仍認為罪證不足，駁回上訴。

告訴人稱遭壓制 被告否認使用強制手段

判決書指出，阿忠指稱，除毛結束後，阿傑要求拍攝生殖器勃起的成果照，並在他拒絕後持續套弄，甚至以手壓制其雙手，再進行口交，直到他射精為止。阿傑則坦承曾以手套弄及短暫口交，但否認有強迫行為，並稱口交過程僅持續數秒，直到阿忠說出「不要」或「不行」時便立即停止，並未使用強暴或脅迫手段。

法院勘驗影像 認拍攝過程未見明顯抗拒

法院勘驗現場照片與錄影後指出，拍攝期間兩人語氣平和、持續交談，阿忠曾以雙手向後撐住美容床、將身體靠近床緣，配合拍攝生殖器勃起朝上的照片。法院依照片姿勢認為，阿忠是為了呈現「雄壯威武」的效果而配合拍攝；阿傑為維持勃起狀態，以手套弄其生殖器時，畫面中也未見阿忠口頭反對或明顯抗拒。阿忠對於是否同意拍照、有無遭壓制、何時拒絕及射精時間等說法，也在警詢、偵訊與審理階段出現差異。

高院認可能誤判情境 證據未達有罪門檻

判決另提到，阿忠體格偏壯、身上有刺青，阿傑則體型偏高瘦，法院因而質疑阿傑能否一邊套弄、一邊以單手壓制阿忠雙手。阿傑供稱，當時因拍照及套弄過程持續進行，自認雙方互動氣氛良好，才順勢口交，且整個過程僅有數秒；判決則認為，阿忠可能是在感受到口腔的溫度與濕度後，才察覺遭到口交，並立即說出「不行」或「不要」，阿傑隨即停止。高院認為，現有證據無法排除阿傑誤認阿忠同意後續行為的可能，也不足以證明其具有強制性交犯意或採取強制手段，因此維持無罪判決，全案仍可依法上訴。