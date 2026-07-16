運用北捷轉移兵力　憲兵強化機動部署作戰能量

軍聞社／記者侯凱議臺北16日電

憲兵第202指揮部暨所屬部隊今（16）日凌晨運用臺北捷運地下化設施執行兵力、物資轉移演練，並結合臺北市政府警察局等單位共同實施，以驗證軍民整合量能；操演官兵以戰術行軍方式穿越臺北街頭，並運用捷運輸具前往戰術位置，展現軍民協同整體應變量能。

憲兵第202指揮部表示，運用捷運管道可快速機動至戰術位置，有效支援第一線部隊作戰；演練期間，單位運用中型戰術輪車及捷運系統，實施糧秣及彈藥運補作業，驗證都會區機動部署、後勤補給及持續作戰能力，厚植全民防衛韌性。