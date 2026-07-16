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賴清德指控對岸跨境鎮壓　國台辦反批綠色恐怖：有何資格奢談民主

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2026.7.8） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德近日在民進黨中常會指控大陸持續擴張法律域外適用範圍，透過《反分裂國家法》與《民族團結進步促進法》形成「長臂管轄」與「跨境鎮壓」，企圖對民主社會造成寒蟬效應。大陸國台辦發言人陳斌華今（16）日痛批賴清德當局的說法完全是造謠抹黑、故意混淆視聽，編造風險的目的是為了恐嚇台灣民眾，直指賴清德上台後，大搞「綠色恐怖」，為了一己私利把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，並且反問「有何資格和顏面奢談民主」。

大陸國台辦今16日稍早發布書面答記者問，「賴清德近日在民進黨中常會稱，「中國持續擴張法律的域外適用範圍，《反分裂國家法》、《民族團結進步促進法》形成長臂管轄與跨境鎮壓，對民主社會造成寒蟬效應」；揚言「團結守護民主，不讓威權以任何形式重新侵害台灣」。請問對此有何評論？」

國台辦發言人陳斌華回應表示，《反分裂國家法》既是一部維護國家主權和領土完整、遏制「台獨」分裂活動、維護台海地區和平穩定的法律，也是一部促進兩岸關係和平發展、推進國家統一的法律，體現了全中國人民的共同意志。

陳斌華指出，《民族團結進步促進法》是一部維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，其正式實施，將為民族團結進步事業行穩致遠提供堅實法治保障，為推動包括台灣同胞在內的全國各族人民共同以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業凝聚磅礴力量。

陳斌華痛批，賴清德當局有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂「風險」，目的是恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」。賴清德上台以來，不斷謀「獨」挑釁，反覆煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，蓄意升高兩岸對立對抗，阻限破壞兩岸交流合作；在台灣肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」；為一己私利不惜把台灣老百姓綁上「台獨」戰車、把台灣推向兵凶戰危險境。「如此劣跡斑斑，有何資格和顏面奢談『民主』？」

陳斌華強調，「台獨」 與台海和平水火不容，與要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意背道而馳。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一歷史大勢。

最後，陳斌華指出，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局及「台獨」分裂勢力的野心私欲，站在歷史正確一邊，堅定鑄牢中華民族共同體意識，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。
 

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關鍵字：

國台辦陳斌華賴清德台獨

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