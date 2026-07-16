堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時起全面封橋　替代道路一次看

▲▼萬里溪堰塞湖發佈紅色警戒，萬里溪橋同步實施預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

萬里溪堰塞湖中央防災應變中心16日15時發佈萬里溪堰塞湖紅色警戒，公路局東區養護工程分局及花蓮工務段已完成於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，封橋初期將採南、北向車道各留設一內側車道提供一般車輛通行（嚴禁逗留），並於橋梁兩端設置水位監看警戒人員，考量夜間水位監看視線不良，將於16日晚上22時至明(17)日早上8時進行預警性全面封橋，並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況滾動檢討機動調整，以維護用路人安全。

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公路單位已規劃於發布紅色警戒道路封閉時，替代路線如下：

建議改道路線如下(替代路線請用路人分流行駛)：

一、南下車輛(由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向)：

1. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路往玉里或台東。

3. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

▲萬里溪橋封閉，替代道路示意圖。



二、南下車輛(由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向)：

1. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線→右轉台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路→玉里或台東。

3. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

▲改道指示牌。

三、北上車輛(由玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向)：

1. 玉里、瑞穗→台9線花東公路→光復→台11甲光豐公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

四、北上車輛(由台東、玉里往光復、花蓮方向)：

1. 台東→台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

2. 台東→台9線安通→右轉台30線玉長公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

▲派人員監看水位。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

用路人請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。