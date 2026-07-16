苗博雅質疑蔣萬安缺席食安會　北市府：批蔣掩護中央？

▲台北市議員苗博雅 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯毒油問題延燒，北市議員苗博雅今（16日）質詢時說，台北市的食品安全委員會至今開了15場，蔣缺席11場，「你叫別人開會，你自己有沒有好好開會？」對此，北市府副發言人葉向媛反問，賴清德總統蓋牌，不敢接受媒體提問，一次國安會議也不開，議員卻罵蔣萬安市長，民眾不會覺得這是洗地嗎？

蔣萬安今赴市議會進行施政報告。報告中指出，針對毒油事件，市府全面啟動預防下架，設置查詢專區公開資訊，全力守護市民安全，蔣也再度呼籲賴清德總統，儘速針對此次毒油事件召開國安會議，整合跨部會資源，讓民眾吃的安心。

但苗博雅質詢時指出，台北市有食品安全委員會，由市長擔任召集人，還設有2位副召集人，這1年要開4次會，「市長上任4年開了幾次？1年開4次，4年至少要開十幾次」；蔣萬安說，一開始有親自主持，後來成立食安官。苗打斷，目前共開15次，有11次缺席，如果2、3次缺席可以理解，73%會議都沒去，這樣還叫別人開會？

葉向媛指出，本次毒油案爆發後，蔣萬安市長不像賴總統及民進黨中央政府，沒有蓋牌也沒有神隱，多次親自受訪說明北市查察進度，並堅持為食安把關，率先公佈名單、成立專區、拒絕20%毒油，中央也都跟進。

此外，葉向媛說，蔣市長還多次呼籲中央全面清查上游油脂生產商、重建源頭管理機制、建立跨縣市食安通報平台、總統應比照前例召開國安會議，中央至今未有回應。

葉向媛強調，北市還主動進行「油品檢驗專案」擴大抽檢並公佈結果，中央至今卻連問題都還無法釐清，賴總統一共出面談話兩分鐘，至今神隱。當中央7月3日拒絕公布名單，還推出有毒油的產品只要含量低於20%就不用下架的荒謬政策，激起人民怒火。

葉向媛質疑，中央兩週以來講不清案情，還批評地方政府「搶先」公開。在這樣情況下，苗議員選擇的是批評即時公開的市府、以行動掩護意圖蓋牌的中央，是不是為中央洗地？相信民眾都已經看懂了。