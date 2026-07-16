震撼警界！大甲媽繞境遭陣頭打斷鼻樑　彰化偵查隊長驚傳提前退休

▲彰化警分局偵查隊長蕭登元將提前退休。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年4月大甲媽遶境彰化時，因浴血緝捕滋事陣頭而遭打斷鼻樑、一戰成名的彰化警分局偵查隊長蕭登元，本月初突向警局提出提前退休報告，雖經長官及地方民代多方慰留，但其自7月起已請休退休假，「心意已決」將於9月正式退休，震撼彰化警界。蕭登元今（16）日低調回應，請退係因家庭因素及個人職涯規劃，其他則不願多談。

彰化縣警局本月適逢副局長陳銘欽、員林分局副分局長蕭志旺、刑警大隊偵二隊長鄭登源等多位中高階警官屆齡退休，蕭登元戰功卓著，選擇在此時提前退休，令同仁與地方人士備感意外。

回顧今年4月大甲媽祖遶境期間，彰化市街頭爆發陣頭衝突，蕭登元在場指揮調度，為壓制失控場面而親自衝鋒陷陣，混亂中遭陣頭分子重擊臉部，當場鼻樑斷裂、血流如注。但他未即時退下就醫，仍忍痛指揮所屬將滋事者全數逮捕歸案，浴血奮戰的事蹟，被外界譽為「鐵漢隊長」。

▲彰化警分局偵查隊長蕭登元將提前退休。（資料圖／民眾提供）

未料事隔僅3月時間，蕭登元即以提前退休申請，震撼消息在警界迅速傳開。警察局長官及民意代表獲悉後均表達關切，紛紛勸說，盼其能回心轉意，今天傳出他已於7月初開始請休退休假，逐步交接手中業務。

57歲的蕭登元今日受訪時僅簡短表示，申請提前退休純粹是基於家庭因素及個人未來生涯規劃，選擇回歸家庭、顧好健康，就是目前最重要的事。至於詳細規劃為何，他則以私人事務為由不願多作說明，將依原定計畫於9月正式卸下警職，告別30餘年的警務生涯。

▲彰化警分局偵查隊長蕭登元將提前退休。（資料圖／縣府提供）