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許淑華點北市淹水3問題　蔣萬安：提高容受力、增自主防災措施

▲▼蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆-許淑華 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員許淑華 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市日前在6月25日因強降雨導致淹水災情，北市議員許淑華今（16日）質詢時點出3問題，包括水溝聯通孔的口徑只有20公分太窄；抽水站機具更新僅以88.8毫米為目標，但目前已出現時雨量破百毫米的狀況，呼籲不要花了錢蓋新機具卻無法應對；第三，許也建議，因北市群山環繞，市府應在山坡地加設節流溝。市長蔣萬安說，除了提高降雨容受力外，也希望能有自主防災的措施。

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告並備詢。議員許淑華質詢時問到，台北市淹水最大原因是什麼？蔣說，這次內湖淹水是短延時強降雨造成的。許指出，造成台北市大淹水最大主因是公共設施沒有處理好，當時看水溝是對的，但應該看的是旁邊的聯通孔，聯通孔太窄、口徑只有20公分，應該要增加到40到60公分，才有辦法把水排出去。

接著許淑華指出，抽水站的機具應該更新，27年以上的機具有66座，現在只有更新20座，還要花4年才處理完。內湖豪大雨時雨量超過100毫米，陽光抽水站有10座抽水機、港墘有8座抽水機要更新，但4年後新設的抽水站標準只達到88.8毫米的保護標準，有沒有辦法滿足時雨量的處理？不要花了錢蓋新機具，結果豪雨承受度無法到100毫米。

第三，許淑華說，6月25日那天不止內湖，她的選區信義區也淹水，吳興街的邊坡多處淹水，問題就是山坡地的節流溝應該要趕快處理，「結果6月30日還在評估，台北市有這麼多山坡地，為什麼還在評估？」

許淑華表示，根據市府的報告，山坡地占集水面積50%是導致淹水災情的主因，改善辦法就是設節流溝，為什麼還在評估？大地處表示，已看過吳興街的水文條件，既有節流溝夠排水，但因為長期沒有清疏導致淹水，這次已經清完。許強調，整個台北市的山坡邊坡都要盤點，要設置多少節流溝才能防止，該做要趕快做，有些要做的是擋水牆。

對此，蔣萬安說，3年前拍板65億經費治水，要把降雨容受力提高到88.8毫米，但這次時雨量超過100毫米，可以預見接下來極端氣候的衝擊，所以一直強調除了提高降雨容受力外，也希望能有自主防災的措施。

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