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台泰聯手破跨國洗錢水房！7期豪宅金主落網　5年狂洗46.9億

記者張君豪、閔文昱／台中報導

台灣與泰國警方聯手破獲大型跨國洗錢集團！刑事警察局今（16日）公布，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前在清邁查獲一處洗錢水房後，發現有台灣籍成員同步在台經營洗錢據點，雙方隨即展開跨國合作。經台中地檢署指揮專案小組歷經數月追查，前後執行3波搜索、拘提行動，共查獲15名台籍嫌犯及3名外籍嫌犯，並查扣逾2億9372萬元不法所得，初步清查該集團5年來經手洗錢金額高達49.4億泰銖（約新台幣46.9億元），估計非法獲利約15.9億元。

▲台泰警方聯手破獲跨國洗錢集團，查扣逾2.9億元現金、名車等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台泰警方聯手破獲跨國洗錢集團，查扣逾2.9億元現金、名車等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

偽裝資訊公司經營博弈、第三方支付　租數百個泰國人頭帳戶洗錢

警方調查，43歲沈姓男子涉嫌出資成立跨國博弈、洗錢犯罪集團，並由41歲莊姓男子於2017年間掛名成立資訊公司作為掩護，再招募陳姓、楊姓、蕭姓等人擔任核心幹部，承租台中市西屯區高級商辦大樓作為營運據點。

該集團除架設博弈網站供賭客下注外，更自行開發第三方支付平台，透過自動化系統串接不法金流，替境外博弈網站處理賭客儲值、提現及賭資撥付等交易，再從中抽取手續費牟利。為規避查緝，集團還租用數百個泰國人頭帳戶，刻意將資金流向分散至不同國家，企圖製造跨境偵查斷點。

▲台泰警方聯手破獲跨國洗錢集團，查扣逾2.9億元現金、名車等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

3波搜索逮15人　豪宅、現金、名車全遭查扣

專案小組在今年3月首先同步搜索台中市西屯區洗錢據點及重要幹部住處等5處，查扣現金約2270萬元，以及電腦、手機、Lexus休旅車、BMW大型重機等證物，拘提莊姓男子等11人。4月再持搜索票前往沈姓金主位於台中七期豪宅搜索，查扣現金1651萬餘元及3輛賓士名車；6月再拘提3名洗錢機手到案，全案共15名台籍嫌犯落網。

警方表示，全案除查扣現場現金約6008萬元、泰達幣約2270萬元外，另扣押Lexus LM、3輛賓士及BMW重機等5輛車，並經法院裁定扣押2處不動產、金融帳戶及有價證券等資產，全案查扣不法所得總價值逾2億9372萬元，同時查獲工作手機84支、電腦39組及員工教戰守則等犯罪工具。

刑事局指出，打擊金融犯罪必須從源頭切斷資金鏈，本案透過與泰國警方密切交換情資，不僅成功瓦解跨境洗錢水房，更大規模查扣犯罪所得，有效斬斷跨國犯罪集團金流，展現台灣與國際執法機關共同打擊跨境金融犯罪的決心。

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