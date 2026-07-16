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反對羈押事由「刪除勾串」　法學教授批：荒唐、胡說八道

▲▼刑事訴訟羈押勾串實務與學術研討會。（圖／劍青檢改提供）

▲法務部長鄭銘謙參與刑事訴訟羈押事由修法研討會。（圖／劍青檢改提供）

記者劉昌松／台北報導

立法院6月提出《刑事訴訟法》修法草案，主張刪除勾串共犯的羈押事由，同時縮短羈押期限、刪除檢察官抗告權等重大改變，最高檢察署與經濟刑法學會、劍青檢改16日下午舉行研討會，經濟刑法學會常務理事林鈺雄在主持時批判，此次修法荒唐，「國外根本不存在的議題，卻在立法院被提出，面對這些胡說八道的提案，台灣的法學者竟然被迫一本正經地研究。」

新時代法律學社理事長楊雲驊表示，民國17立法羈押期限2個月加2個月，當時的社會環境比較單純，現在已經超過民國100年，面對複雜的社會變遷，不但沒有延長，甚至壓縮，德國根本沒有羈押期間的上限，羈押超過6個月到1年的比比皆是，修法提案隨便抓一個國家的規定就提案，真的是荒唐，呼籲立法院不要通過這樣的提案。

最高檢察署檢察官林錦鴻表示，修法提案錯誤引用日本法，實際上日本實務以「人質司法」著稱，例如前日產總裁戈恩先後以不同的罪名逮捕羈押，每次重新起算，實際被羈押超過1百多天，根本沒有期間上限。

台北大學教授顏榕提到，共犯勾串作為羈押原因，是法學上的ABC，日本從來沒有提案刪除的荒誕議題，但在台灣竟然發生，沒有一個國家會放棄發現真實，尤其台灣面臨國安的嚴峻時刻，處在滲透和侵略的威脅下，不應粗糙修法。

台灣高等法院法官施育傑也批判，立法院剛剛通過《揭弊者保護法》，一方面要鼓勵揭弊，卻又要修法刪除勾串共犯證人的羈押原因，宣示被告可以去干擾證人，這是非常錯亂的提案。

清大教授連孟琦指出，德國根本沒有羈押期間上限，因為各種案件複雜程度不一樣，怎麼可能統一規定同一種期限，以德國2024年有2萬5457人被羈押，有24.3%的人羈押6個月到1年，有8.6%羈押超過1年，總計有3分之1被告羈押6個月以上，很多都是謀殺和殺人犯。

雲科大惲純良教授則針對提案刪除檢察官抗告權一事指出，德國根本不可能想像有這樣奇怪的議題，檢察官當然有抗告權，如果要解決羈押反覆抗告的問題，正確的解方應該是考慮設立即時抗告制度，而不是直接把檢察官抗告權刪除。

台北大學教授王士帆也反對在搜索現場未離開視同逮捕的修法提案，指出《憲法》第8條有關人身自由保障，是指因犯罪嫌疑之逮捕拘禁，搜索現場禁止離開，雖然也是拘束自由，但目的可能是因為防止破壞偵查成效、保護執法人員、在場見證。

劍青檢改主筆林達檢察官也表示，搜索和逮捕是兩件不同的事，這樣修法提案在國外聞所未聞，會導致檢警辦案24小時過早起算，目前警方只有16小時，辦案時間非常短，但搜索動輒4到8小時，有時候甚至搜索2到3個地點，可能搜索10個小時，現場還要檢視電腦設備，修法一旦通過，將嚴重衝擊警方辦案，這根本是一個禍國殃民的修法。

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