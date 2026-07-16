律師鄭鴻威拒認當詐團軍師　與同學法官石育恩合作投資非洗錢

記者黃哲民／台北報導

橋頭地院停職法官石育恩被控任內，替洩漏偵查秘密給詐團的大學同學律師鄭鴻威藏放330萬元贓款，涉犯洗錢等罪嫌，鄭男今（16日）到台北地院出庭，否認加入詐團，堅稱與石男長期合作投資房地產、有雙方歷年對話紀錄為證，本案330萬元與詐團無關，辯護律師指出，鄭男另案雖收詐團1216萬餘元酬勞，至今僅提領約10萬元，金額差距甚大，檢方也未舉證本案投資款來自不法所得。

▲律師鄭鴻威被控擔任詐團軍師，並與橋頭地院法官石育恩共涉洗錢，今（16日）到台北地院出庭否認所有指控。（圖／記者黃哲民攝）

鄭男本案被追加起訴與石育恩涉共犯洗錢罪嫌外，還被控要求受僱律師楊濟宇回報陪7名詐團車手應訊內容，再轉知車手所屬的詐團，涉犯洩密罪嫌。鄭男今承認收到楊男回報的偵查內容，但絕沒洩漏給詐團。辯護律師說鄭男身為僱主，指派受僱律師接案並要求回報，本屬常態，檢方未舉證鄭男何時何地用何種方式洩密給誰，起訴內容「令人無法接受」，請求判鄭男均無罪。

▲橋頭地院法官石育恩涉與律師鄭鴻威共犯洗錢等罪嫌，目前被停職。（資料照／記者劉昌松攝）

辯方聲請傳喚同案被告石育恩作證，查明何時與鄭鴻威開始共同投資不動產的過程，另傳喚楊濟宇證述受鄭男委託交付250萬元給石男的過程，傳喚鄭男姊姊釐清有無交付現金給鄭男，若有，交付的原因與金額等，檢方沒聲請傳喚證人，也沒爭取主導詰問。

法官快速整理日後審理爭點，分別為鄭鴻威所涉洗錢罪嫌，交給石育恩的330萬元，是否為另案連柏瑋詐團支付鄭男的酬勞、鄭男與石男有無共同洗錢犯意，而鄭男被控洩密案情，有無將受僱律師楊濟宇回報的偵查資料，轉告車手所屬詐團，諭知擇期再開庭。

鄭鴻威日前剛滿30歲，今開完庭沒回應記者發問。他在前案被控2023年加入連柏瑋為首的「銀河車隊--美國」詐欺集團、充當御用律師兼軍師，他執業根據地在台南，為配合詐團車手落網被不同地檢署偵辦的陪偵、閱卷需求，創立「通靈律師」群組，招攬北中南各地律師好友加入，由他派案、並收集合作律師回報偵查內容，甚至有偷錄音檔案，再轉告詐團套招。

▲律師鄭鴻威今（16日）到台北地院開完庭，不回應是否連累法官石育恩。（圖／記者黃哲民攝）

鄭男藉此收取連柏瑋詐團支付的1216萬餘元酬勞，給合作律師論件計酬約4萬元。台北地檢署前年（2024年）2月起，指揮調查局數度大舉搜索約談，之後起訴鄭鴻威與一起賺黑錢的律師、會計師共18人涉犯洩密、《組織犯罪防制條例》與《洗錢防制法》等罪嫌，求處鄭男9年以上徒刑，北院一審審理中。

檢方2024年5月在前案起訴移審的接押庭中，主動講出鄭鴻威將部分贓款藏放橋頭地院1位法官的辦公室，請求續押鄭男以防勾串滅證，引發外界高度關注，石男4天後被搜索約談，訊後交保80萬元。

檢方查出石男同年初在台南當面收取鄭男80萬元，同年1月29日鄭男被偵辦前幾天，在橋院地下停車場，收鄭男託楊男轉交的250萬元，放在自己辦公室保管，準備投資高雄「太普美術海」建案，起訴石男涉犯洗錢等罪嫌。石男被停職至今，法官評鑑委員會審議認為嚴重違反法官倫理規範，報由司法院將石男移送懲戒法院職務法庭審理，建議「撤職」，尚未審結。