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1歲男童送托3天亡！爸媽接電話：小孩發燒...急衝保母家悲認屍

▲台南驚傳1名1歲2個月男童交由保母照顧第3天死亡，警方獲報後報請檢察官指揮偵辦。（示意圖，林東良翻攝）

▲台南驚傳1名1歲2個月男童交由保母照顧第3天死亡，警方獲報後報請檢察官指揮偵辦。（示意圖，林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市驚傳1名年僅1歲2個月男童，交由保母照顧第3天即不幸死亡，家屬友PO表示，家屬當時接獲「孩子發燒」訊息後趕往現場，卻被告知男童已死亡，台南市警三分局證實接獲報案，全案已報請檢察官指揮偵辦，檢察官16日進行解剖相驗，以釐清確切死因及事發經過。

據了解，男童家屬近日因照顧需求，將孩子交由保母照顧，未料送托僅第3天便傳出噩耗。家屬友人得知消息後在社群平台發文，指男童身上疑有傷勢，質疑家屬接獲通知時僅被告知孩子發燒，趕抵後才發現情況嚴重。

發文者表示，1個原本應被疼愛、保護的孩子突然離世，令人難以接受，希望司法單位徹底查明事發經過，釐清相關人員責任，還給男童及家屬公道。

台南市警三分局表示，警方確實有接獲相關報案，並已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。據了解，檢察官16日安排解剖相驗，將透過鑑定結果釐清男童死亡原因及相關案情。

警方指出，由於全案涉及幼童死亡，且偵查程序仍在進行，檢警基於偵查不公開原則，不對外說明案情。至於是否涉及刑事責任，由檢察官依法查處。據了解，家屬尚未提出告訴，惟檢警已介入偵辦，全案目前由檢警持續釐清偵辦中。

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