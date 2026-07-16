絕美幻色蝶海！南投秘境湧「上萬紫斑蝶」　遊客驚：山谷在閃光

▲位於蝶道必經之途的南投鹿谷「鹿芝谷生態園區」也湧現了上萬隻紫斑蝶。（圖／鹿芝谷提供）



記者游瓊華／南投報導

原應在清明節前後北返的台灣生態奇觀「紫斑蝶遷徙」，今年因年初乾旱導致蝶量大幅偏少，不料在遲到了整整三個月後，竟然在盛夏七月迎來了二十年監測史上的首次「大爆發」。位於蝶道必經之途的南投鹿谷「鹿芝谷生態園區」也湧現了上萬隻紫斑蝶，漫天飛舞的紫色幻色蝶海讓遊客驚呼連連。

鹿芝谷生態園區透露，台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶每年固定由高雄茂林等南部溫暖山谷往北遷徙，園區內每年都會見其身影。然而，今年春季因氣候異常乾旱、植物生長不佳，蝴蝶數量不如往年，但近日高達八成、剛羽化的「新蝶」與部分由墾丁北上的「老蝶」匯聚成龐大的蝶軍，在七月中旬展開了極為罕見的夏日大遷徙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲園區表示，這波罕見的夏日蝶況預計將可一路持續到十月份。（圖／鹿芝谷提供）



由於園區內維持極佳的生態環境並種植了大量蜜源植物，近日便幸運迎來了這波爆量紫斑蝶駐留，從清晨陽光露臉開始直到傍晚，遊客只要漫步於園區步道中，就能看到成群結隊的紫斑蝶隨風起舞，鱗片在陽光下閃爍著流動的紫藍色光芒，彷彿整片山谷都被灑上了亮片。

園區經理林靖淳表示，這波罕見的夏日蝶況預計將可一路持續到十月份。由於鹿谷山區午後易有局部的氣候變化，民眾若想一睹最壯麗的「幻色蝶海」景觀，建議選擇天氣晴朗的上午前往。此時蝴蝶活力最旺盛，最容易觀察到萬蝶齊飛的震撼場面。但園區也特別呼籲，賞蝶時請務必保持安靜，切勿隨意捕捉、追趕蝴蝶或任意攀折蜜源植物，讓這群美麗的夏日稀客能安全、舒適地在秘境中歇息。