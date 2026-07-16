Uber傳砸4600億收購foodpanda母公司　全球外送市場大洗牌

▲Uber傳出擬以125億歐元收購德國外送集團Delivery Hero，交易若完成，將進一步擴大全球外送版圖。。（圖／記者林敬旻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

叫車與外送平台Uber傳出擬以約125億歐元、折合新台幣約4609億元的價格，收購德國外送集團Delivery Hero。若交易順利完成，Uber將進一步擴大全球餐飲外送版圖，也可能掀起新一波市場整併。

根據英國《金融時報》引述多名知情人士指出，Delivery Hero最快可能於16日宣布交易，Uber預計以每股約41歐元收購。雙方目前仍在協商相關條款，正式宣布時間與交易細節尚未完全定案，後續仍可能調整。

為降低雙方在部分國家的業務重疊，也減少競爭主管機關介入審查的風險，Delivery Hero預計先拆分部分資產，將旗下土耳其外送平台Yemeksepeti，以及數項歐洲業務出售給一家美國投資公司。Uber與Delivery Hero目前在波蘭、葡萄牙、西班牙及瑞典等歐盟市場都有營運據點，預料仍可能面臨歐盟嚴格的反壟斷審查。

消息人士透露，Uber今年5月起便與Delivery Hero接觸，最初出價約為每股33歐元，對該公司的估值約100億歐元，之後再提高收購價碼。另有消息指出，Uber在交易曝光前已掌握Delivery Hero約24.99%的表決權，增加其他競爭者介入收購的難度。

Uber近期也暫緩進軍奧地利、挪威及希臘等5個歐洲市場。這些地區原本就有Delivery Hero旗下業務，外界認為，此舉可能是為了降低市場重疊程度及監管阻力，不過相關安排是否與收購案直接相關，目前仍未獲得雙方正式證實。

若交易完成，Uber將一併取得Delivery Hero旗下中東外送平台Talabat、沙烏地阿拉伯HungerStation，以及南韓外送平台Baemin，大幅強化在中東與亞洲市場的布局。這項收購也將成為近年全球外送產業另一宗大型整併案。此前DoorDash已斥資29億英鎊收購英國Deliveroo，Prosus也以41億歐元收購Just Eat Takeaway。

Delivery Hero同時也是foodpanda母公司。Grab今年3月宣布，將以6億美元現金收購foodpanda台灣事業，交易仍待主管機關核准，預計於2026年下半年完成。Uber則曾在2024年5月宣布以9.5億美元收購foodpanda台灣業務，但同年12月因反壟斷疑慮遭台灣主管機關否決。值得注意的是，Uber目前仍為Grab主要外部股東之一，持股約13.5%。