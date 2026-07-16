北檢因應年底大選　防敵對勢力資助「集會遊行」

▲北檢與中正一分局選舉查察座談，嚴防境外敵對勢力指示、資助集會遊行介入選舉。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署備戰年底地方九合一大選，16日前往中正一分局舉辦選舉查察座談，檢察長王俊力提醒警方，面對隨著選情必然增加的政治性集會遊行，除對可能的違法行為依法處置外，也要溯源追查集會活動背後，是否有受滲透來源指示、委託或資助等違反《反滲透法》情節。

台北市警察局中正一分局轄區在2018年、2022年地方公職人員選舉及2020年、2024年中央公職人員選舉查察案件類型，本區域曾發生選舉賭盤、境外勢力介選、賄選、妨害名譽(包括黑函、假訊息)等各種妨害選舉案類。

王俊力強調，中正一轄區涵蓋中央機關密集的博愛特區，還有交通樞紐台北車站，向來是集會遊行熱點，面對年底地方公職人員選舉，不論是因應選舉所發起集會遊行活動，或是候選人為凸顯政治訴求的政治活動，都必然會隨之增加，面對複雜多樣集會遊行

活動，除應秉持客觀、中立的態度，偵辦違法行為，更應注意嚴防境外勢力干預選舉。

這場座談會由王俊力偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、主任檢察官黃育仁、周芳怡及檢察官高文政，與台北市警局副局長張素菱率領業務主管、中正一分局陳瑞基分局長及5個派出所主管人員共同與會研商查察策略，會中就選舉查察面臨問題與挑戰進行意見交流，藉此團結查察戰力、強化查察技巧、提升查察成效。