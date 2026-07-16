AI「夥伴」來了！WAIC明日上海登場　各式機器人走進日常生活

▲2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議倒數計時登場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議明16日正式開幕。今（16）日大會組委會安排中外媒體率先探訪上海世博展覽館多家核心參展企業，像是螞蟻集團「機器人智慧藥房」90秒完成取藥，科大訊飛「訊飛曉醫」累計輔助診療超12億次。智元機器人發布負重50公斤的新品「G2 Max」，他石智能「凌橋手」模仿人類動作。AI不再紙上談兵，而是真實融入生產與生活，成為名符其實的「智慧夥伴」。

上海智能人工大會本屆主題是「智慧夥伴，共創未來」，將在世博、張江、西岸「三地四館」同步啓幕，總展覽面積超過10萬平方米，1100多家企業集中展示3000多項前沿技術成果，其中超300款AI產品將全球首發。本次展館集合各家企業核心，位於世貿展覽館從輔助基層醫生的AI診療助手，到24小時無人值守的智慧藥房，工廠裡「不挑活」的工業機器人，智能眼鏡、AI大模型、超節點服務器，深入醫療、零售、製造等真實場景。

▲大陸近年大力發展智慧醫療。（圖／記者任以芳攝）

機器人智慧藥房「鎮館之寶」90秒完成取藥

作為本屆大會的「鎮館之寶」之一，螞蟻集團旗下的「機器人智慧藥房」成為媒體探館焦點。在展區現場，三台不同品牌、不同構型的機器人在同一顆「大腦」螞蟻靈波跨本體具身大模型（LingBot-VLA 2.0）的驅動下，協同完成藥品分揀。

工作人員透露，這一方案在上海國大藥房真實門店投入營運。門店無需改造，機器人可直接在夜間值班等場景協助藥劑師工作，從訂單接收、智慧分揀到商品交付，全過程僅需90秒。這套「一腦多機」系統能夠適應市場上20餘種不同構型的機器人，真正實現了「看得更清楚、想得更明白、幹得更利索」。

▲智能醫療助理幫助醫生快速整理病患情況，精準問診。（圖／記者任以芳攝）

訊飛醫療做醫生的「智慧軍師」

科大訊飛旗下的「訊飛曉醫」應用在日常生活。工作人員介紹面向基層醫療的「訊飛曉醫」助手，針對大陸農村衛生所、社區衛生服務中心資源不均的痛點，AI系統能夠輔助醫生快速收集診斷與用藥建議。

過去使用者面對健康管理有許多困擾，像是檢查數據與用藥記錄分散零碎，醫生的診療建議易被遺忘。這些碎片化訊息讓用戶對自身健康狀況認知不足，就醫時造成溝通障礙，無法精準說出自己的健康變化。針對這個痛點，新一代「訊飛曉醫」可以進一步完善用戶健康數據，而打造一份真正「活」起來的健康檔案，

「目前，我們的『醫療助理』已覆蓋全國800多個區縣，累計輔助完成診療量超過12億次，切實提升了基層醫生的診斷水平，更好地守護了患者健康。」工作人員介紹。

用戶透過App上傳體檢報告、慢性病及用藥記錄，即可生成個人化健康檔案，獲得涵蓋飲食、運動、用藥及複診的全方位建議。該應用目前下載量已近3000萬次，可輔助診斷1600多種常見病，並提供6000多種用藥的智慧檢驗，讓遠在他鄉的子女遠端關注長輩健康。

▲智元人型機器人主打「大力氣」可負重50公斤。（圖／記者任以芳攝）

智能機器人不挑活！走向「真場景」靈巧手模仿人類動作

智元機器人帶來了覆蓋文旅與工業的多場景解決方案。工作人員介紹，在四川成都寬窄巷子景區，智元的人形機器人已經擔任「講解員」與「接待員」，還能引導遊客參觀，抓取零售區的玩具與遊客互動。

針對工業領域，智元展示在3C半導體工廠的真實上下料場景。機器人在高精度、高彈性要求下精準抓取電子晶片，防止夾壞脆弱元件。現場還發布了面向倉儲物流的新品「G2 Max」，總重量負重50公斤，雙臂最大負載可達38公斤（單臂18公斤），能夠勝任倉庫中的大件搬運工作。工作人員強調，這些產線都已在真實的工廠場景中完成部署，並非單純的概念演示。

▲機器人適應流水線工作24小時不打烊。（圖／記者任以芳攝）

上海它石智能聚焦「會幹活」的大模型。工作人員介紹，自主研發AW3.5大模型進一步升級，讓機器人從「能幹活」進化為「幹好活、不挑活」。在生活化場景中，機器人能用靈巧夾爪完成給孩子打包書包的全流程動作，比如把文具放入文具盒、扣上盒蓋、放進書包、拉上拉鍊，一氣呵成。

此外，展出的「凌橋手」擁有21個主動自由度，可透過攝影機捕捉並模仿體驗者的手部動作，可以應付工業流水線。它石智能展示應用於汽車線束插接的機器人產線，原先依賴工人熟練技術，如今已能由機器人精準完成，整個流水線可循環運轉，大幅降低人力耗時。

▼ 上海智能大會開館搶先看 。（圖／記者任以芳攝）