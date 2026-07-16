金門海漂豬屍確定非洲豬瘟！　賴清德下令：密切掌握疫情

▲金門縣金湖鎮新頭岸際日前發現的海漂死豬驗出非洲豬瘟。（圖／金門縣政府提供）



記者陶本和／台北報導

金門沙灘在7月14日出現一具海漂豬隻屍體，相關單位依照防疫機制，檢驗確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並立即啟動屍體焚化掩埋、現場消毒；16日稍早，進一步的即時定量聚合酶鏈反應（q PCR）檢測結果，也確認為非洲豬瘟陽性。對此，總統賴清德下令相關部會密切掌握疫情發展，維持跨部會通報與應變機制，落實每一項檢疫、監測與管制措施，並即時向社會說明最新情況，確保各項防疫措施落實到位，全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果。

賴清德表示，今年四月，世界動物衛生組織（WOAH）正式核可台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。這份成果，來自長期累積的防疫制度、專業能力，以及中央地方與全民的共同努力。

不過，賴清德坦言，亞洲地區非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，面對外部風險，台灣必須持續保持高度警戒，透過邊境檢疫、岸際巡查、海漂豬採檢，以及國內養豬場監測等措施，守住每一道防線。

▼金門縣金湖鎮新頭岸際日前發現的海漂死豬驗出非洲豬瘟。（圖／金門縣政府提供）



賴清德指出，7月14日金門沙灘發現一具海漂豬隻屍體，中央和地方相關單位便依照防疫機制，第一時間完成採樣，檢驗確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並立即啟動屍體焚化掩埋、現場消毒，以及移動管制等應變措施。

賴清德說，稍早進一步的即時定量聚合酶鏈反應（q PCR）檢測結果，也確認為非洲豬瘟陽性，這是自2018年以來第21例海漂豬確認為非洲豬瘟的案例。

賴清德向國人說明，目前海巡署已加強岸際巡查與走私查緝，防檢署強化邊境檢疫措施；金門縣防疫所也完成周邊養豬場健康訪視，確認目前豬隻健康狀況良好。同時，政府也已暫停金門豬肉及加工產品輸往台灣本島與其他離島，並持續進行病毒基因序列分析與後續疫情監測。

同時，賴清德也要求農業部及相關部會密切掌握疫情發展，維持跨部會通報與應變機制，落實每一項檢疫、監測與管制措施，並即時向社會說明最新情況，確保各項防疫措施落實到位，全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果。