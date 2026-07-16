快訊／金門海漂死豬驗出非洲豬瘟　豬肉「7天內禁止輸台」

▲金門縣金湖鎮新頭岸際日前發現的海漂死豬驗出非洲豬瘟。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金湖鎮新頭岸際日前發現一具約70公斤的海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗後，今（16）日確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。為降低疫情風險，農業部宣布自16日起至22日止，暫停金門豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊14日下午15時許通報，在金湖鎮新頭岸際發現境外漂流死亡豬隻。金門縣動植物防疫所隨即派員到場採樣、完成消毒作業，並將豬屍就地焚化掩埋，同時針對周邊環境全面消毒，檢體於15日送交農業部獸醫研究所檢驗，16日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。

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金門縣政府產業發展處表示，事件發生後立即由轄區獸醫師針對案發地點周邊半徑10公里內25處養豬場、共5033頭豬隻進行健康訪視，目前均未發現異常，豬隻健康狀況良好。

中央應變中心分析，近期受颱風巴威外圍環流及海流影響，加上金門鄰近中國大陸福建沿海、廈門及九龍江等出海口，研判死亡豬隻可能隨海流漂抵金門岸際。相關接觸人員、車輛及器械均已完成消毒，海巡單位也持續加強岸際巡查。

產業發展處指出，依《動物傳染病防治條例》規定農業部原已公告禁止金門活豬輸往臺灣本島及其他離島。此次為進一步強化防疫，自7月16日至22日擴大暫停金門豬肉及豬肉加工產品輸出，須至少連續一週未再發生疫情，才會評估解除管制。

不過，經農業部風險評估核准的偶蹄類加工產品仍可依規定輸往台灣本島及其他離島，包括符合資格的牛肉乾、肉鬆、燒餅、貢糖及部分熟食調理產品等，不受此次管制影響。縣府也呼籲養豬業者持續落實生物安全措施，禁止廚餘養豬，加強人員、車輛及場區消毒，共同防堵非洲豬瘟入侵。