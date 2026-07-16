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國民黨團開「油跡可循」網站　整合政府資訊讓「全民一起查毒油」

▲藍委葛如鈞（左起）、國民黨立法院黨團召開「食安守護 全民追毒」記者會，書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓、立委葛如鈞出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍委葛如鈞（左起）、林沛祥、許宇甄、黃建賓出席國民黨團「食安守護 全民追毒」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對中聯油脂致癌油風暴，國民黨立法院黨團認為賴政府擠牙膏式地公布資訊，讓食安治理完全失靈，遂今（16日）推出由藍委葛如鈞率領團隊製作的食安資訊網站「油跡可循」，每日彙整政府各部門公布的資訊，網站利用AI將時間軸整理出來，讓「一滴油的旅程，從製油到回收」，國人都能查到你吃的食品，到底有沒有問題。

「自己的食安自己救，全民一起查毒油。」國民黨團書記長林沛祥表示，「油跡可循」網站整合目前公開的問題產品、受影響品牌以及相關資訊，希望讓民眾不用東翻西找，就能快速掌握自己關心的資訊，也會隨著公開資訊持續更新，協助大家了解事件的最新進展。

林沛祥也說，更重要的是，目前很多資訊還沒有完全浮出水面，因此，民眾發現如果有相關資料、有物流流向、有產品資訊、有第一手線索，甚至知道哪些資訊還沒有被揭露，都歡迎提供給國民黨。

▲國民黨團16日推出由藍委葛如鈞團隊製作的網站「油跡可循」QR Code。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團16日推出由藍委葛如鈞團隊製作的網站「油跡可循」QR Code。（圖／國民黨團提供）

有關網站功能，葛如鈞指出，首頁可看到每一滴油從工廠到餐桌的完整旅程，從製油、出貨，變成產品，再到檢出超標、下架回收整個過程；網頁往下捲，五張牌一一翻開，把複雜的食安資料，變成每一位民眾都看得懂的畫面。

葛如君說，一張油的去向圖像，是「供應流向」流向圖，滑過粗細不同的線，這條線就是油的去向，線越粗，代表送去那家的油越多；手機也能流暢橫向瀏覽，非常清楚。初期五批確認超標檢出值，分別為 2.5、 2.9、3.8、4.3，最高到 8.1；政府的限值只有2，問題油品已經超標四倍。

第二個功能，是追蹤到底追回多少。葛如鈞說明，「預防性下架，不代表全部超標。」 但是民進黨政府資訊應該要更透明，「下架多少」、「確認超標多少」、「實際追回多少」，都應該清楚攤開在民眾眼前，不能用一個數字，假裝「事情都處理好了」，而網站把每一種數字清清楚楚拆開，回收進度每天更新。

此外，網站還提供「產品清單」和「內容查詢」。只要輸入品名、品牌、製造商、批號或有效日期，就能查到可能受影響的商品，還能依食品分類、目前狀態來篩選。葛如鈞指出，目前非常可惜的是，有非常多的產品還在有效期，但是衛福部食藥署到目前為止，還是有很多完全沒有公布批號的產品，呼籲相關單位必須趕快公開。

葛如鈞提醒民眾，不要只看品名，名字一樣，批號、有效日期不一樣，結果有可能完全不同，一定要核對批號、有效日期跟製造商。最後，如果民眾想要退貨，網站會提供退貨期限、要帶的憑證、客服電話、官方公告通通整理好了。

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