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3D CT驚悚結果曝！教授網購藍波刀...隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

地方中心／新竹報導

新竹市靠近市中心的知名音樂教室14日發生驚束命案！音樂教室紀姓店長遭陽明交大教授林姓連襟持預藏的藍波刀攻擊，包含頭頸胸腹部被砍殺超過50刀，送醫後仍宣告不治，據了解，檢警出動3D CT對死者大體進行掃描建模，發現死者不僅頸動脈被砍斷失血過多身亡，且全身超過50個穿刺傷口，表示林男預藏藍波刀到音樂教室內動手，衝突設定就是要百分百奪走紀男性命，被害人除身上傷口超過50處外，頸部也被刺中多刀，身首幾乎分離死狀悽慘。

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）
▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）

據傳凶嫌林男妻子、王家大姊罹患重病，但檢警初步調查並未發現林男妻子王女有重大傷病卡或身心障礙手冊，但包含林男及王家大姊兩人案發後，接受警方詢問，過程確實有明顯異常，例如林男妻子需要親人陪伺在旁才能勉強對答，而且林男和妻子居住在陽明交大的教職員宿舍內部空間採光不佳，大面積玻璃都被林男用錫箔紙貼上阻擋光線，屋內相當陰森黑暗，知情者透露：「不是很理想的居住環境」

 ▲新竹音樂教室命案，王家三妹重回現場整理東西。（圖／記者黃彥傑攝）
▲新竹音樂教室命案，王家三妹重回現場整理東西。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，凶嫌陽明交大電機系教授林男並無收藏刀械過往，他是決定行兇前才匆忙從某知名網路購物店平台網購藍波刀一把，收到刀械隔天就立即到音樂教室動手殺人。專案小組16日緊鑼密鼓偵訊林男，初步了解與爭產糾紛有關，本該屬於王家三姊妹的音樂教室產權，妹夫（兩人親屬關係是「連襟」，即兩人配偶為親姊妹，坊間通稱為妹夫）紀男卻也成為股東，若二姊三妹聯合就可以多數股東處分公司資產，證實林男因此萌生殺意，網路購刀取得凶刀後，就到音樂教室狂砍連襟50多刀，林男滿腔怒火導致紀男頭部幾乎被斬斷。

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