簡舒培自稱索資第一被蔣萬安酸「佛地魔」　兩人怒嗆連議長都抓狂

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（16日）赴市議會進行施政報告備詢。民進黨議員簡舒培質詢問及城市遮陽傘計劃時，蔣、簡爆發激烈口角，為了索資一事吵到關麥克風後仍高分貝對嗆，蔣一句「索資佛地魔」引發簡不滿，反嗆「如果有不法你去提告」，簡更幾度調頭回到座位上開罵。兩人吵到一發不可收拾，議長戴錫欽多次緩頰無下，震怒表示「時間已經到了」、「講夠久了，請離開」，場面火爆。

簡舒培今天質詢時持續關注市府提出的「城市遮陽傘計劃」，744萬的昂貴時尚遮陽傘，在今天的施政報告完全不見，遮陽傘什麼時候會完工？蔣萬安說，預計8月底會有3支出來。但簡說，就她了解，廠商現在連備料都沒有。

▲蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆 。（圖／記者黃克翔攝）



簡舒培表示，辦公室有接到都發局長下令，辦公室如果沒有開會通知的話他們都不會到議會做說明，「因為今天是市長施政報告，沒有請官員回答之前，請官員尊重」。

簡舒培說，市府的遮陽傘計劃花比別人多的錢、做比別人慢，還叫廠商臨時做4支遮陽傘給你遮羞，非常荒唐。簡說，2022年柯文哲辦城市博覽會拆分預算，當時蔣萬安說不該為辦而辦，「請問遮陽傘有沒有逃避議會監督？」

簡舒培指出，市府在去年7月16日動支平均地權基金991萬，今年4月23日動支4966萬，加起來5957萬。依照2018年總預算決議，動支基金超過5000萬要送市議會備查，「這個案子有送市議會備查？」蔣萬安先答覆「有」，但簡高聲表示「沒有」、「沒有送議會備查」，市府告知議會的是動支1000萬，但是超過5000萬要備查，「你就是在逃避議會監督」。

蔣萬安強調，沒有逃避議會監督，依照規定辦理送議會，「如果沒有超過5000萬就不需要，這規定議員也講出來了」。簡舒培接著說，為什麼市府要逃避監督？因為2月份只要1400萬，到4月份暴增到4900萬；蔣說，基本設計跟細部設計本來就不一樣，「妳為什麼要一直講暴增呢？本來就不一樣，市府就是依照規定，法規要求5000萬才要報，沒有超過當然不用送」。

簡舒培接續指出，光照明設備部分，基本設計一座只要4萬，細部設計一座變74萬，基設、細設照明設備會有什麼不一樣？蔣萬安說，這本來就會不一樣，後續施工、施作的程序後，後來是整支都要做照明，設計不同造價上就會有差異。

簡舒培批評，「這就是你們要矇騙議會，不把預算送來審查」；蔣萬安則反嗆，不需要信口開河，市府是照規定。隨後因時間到，麥克風消音，但蔣、簡2人仍持續交鋒，蔣直言若議員不了解可以提供資料；簡高分貝回絕，「不用，告訴你，真的這案我有三箱資料，我是索資第一名，還需要你提供資料？」蔣則說，「妳是索資佛地魔」，簡說，「我是佛地魔，沒有錯」。

隨後蔣萬安、簡舒培兩人越吵越激烈，蔣萬安痛斥簡報復性索資、一次索幾十萬筆，現在他就要為基層同仁發聲；簡舒培則說，她索資絕對合理，「不要以為你抹黑我，我就不敢監督你」，蔣則反嗆，事實就這樣。蔣還提到，簡舒培因為自己助理被開單，就去跟同分局連續索資，就是這樣基層才流失。

眼見兩人吵得一發不可收拾，主席臺上的議長戴錫欽則不斷嘗試制止，示意質詢組結束、尊重下一組的質詢議員。但蔣萬安、簡舒培仍吵個沒完，簡摔麥克風怒嗆，「如果我有不法，可以去提告，我所有索資依法依職權，不會打壓我我就閉嘴」。

但簡舒培正準備離場時，蔣萬安又補上一句「血口噴人」；簡舒培馬上回嗆「你才血口噴人」，所有資料都是市府給的。隨後簡準備走出一場，蔣又再補句「只會血口噴人」，簡又調頭走回來表示沒有血口噴人，哪裡血口噴人？

由於雙方持續爭執已耽誤到後續質詢組的時間，戴錫欽拉高分貝示意「質詢完的議員請離開」，並示意下一組質詢組開始質詢。但簡舒培仍不斷詢問，「哪裡血口噴人？」蔣萬安回應，為什麼說市府逃避議會監督？為什麼說市府矇騙？市府都依法依規，議員只會事後報復性索資、欺壓基層公務員。

此時戴錫欽已顯不耐，「可以了，尊重大家質詢權益，但是時間已經到了」，但仍無法制止簡舒培，簡不斷質疑「為什麼市長可以講我不能講？」戴怒斥，「可以了，可以了，我沒有不讓你講，講夠久了，請離開」。

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）