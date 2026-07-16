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香港書店店員「進口台灣禁書」被拘！梁文傑：推薦大家買來看

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

香港獨立書店「留下書舍」與「田園書屋」因進口台灣出版的書籍《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》，遭港警搜索，並有5人被拘捕。陸委會副主委、發言人梁文傑16日在記者會上推薦該書，並呼籲國人赴香港多加注意，「因為現在的香港確實不是以前的香港了。」

梁文傑表示，香港這幾年在國安法的實施之下，言論自由、出版自由是越來越緊縮，這一本台灣衛城出版社出版的《唯紅花綻放》是一本很好看的書，建議大家去看一看。

梁文傑提到，該書是在討論習近平統治下的中國大陸，每一個人，不管你是律師、企業家、開書店的，或是香港居民也好，怎麼被單一的意識形態所排除或鎮壓，「我真的建議大家去買來一看。」

香港書展15日開幕，梁文傑說，台灣也有很多出版業者去參展，香港方面是不會公布「禁書」名單的，但展會上會有人巡查，當覺得有問題時，就會立刻要求下架，下架之後會影響到下一次來參展的資格。

▼「留下書舍」女店員被捕，身穿「我是書店店員」上衣。（圖／翻攝文匯報）

▲▼「留下書舍」女店員被捕，身穿「我是書店店員」上衣。（圖／翻攝文匯報）

梁文傑坦言，據他們了解，台灣的業者非常小心，都已事先對要帶去的書進行「自我審查」，但還是不排除有一些零星的狀況，「可能他們覺得這本書根本沒什麼，但那邊覺得問題很大。」

梁文傑還說，香港現在的情形，國人比較不熟悉，政府對於在香港的台灣公私立銀行、航空公司人員很早就有關注與提醒；至於一般國人前往香港，還是要多注意這方面的消息，因為現在的香港確實不是以前的香港了。

香港警方15日搜索了旺角2間書店，拘捕3女2男，涉違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪。港警指出，5名被捕人涉嫌於店鋪內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。

據港媒報導，書店被搜查的主因是從台灣進口了《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》一書，該書作者為美國全國公共電台（NPR）駐華府記者馮哲芸，國際人權新聞獎得主，曾派駐北京、台北。

該書是馮哲芸多年採訪與親身經歷，以多位人物故事串起習近平時代中國的身分認同議題，包含維權律師、民營企業家、徐州「鐵鍊女」、銅鑼灣書店老闆林榮基等。

▼「留下書舍」曾在臉書發文，介紹《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》一書。（圖／翻攝留下書舍臉書）

▲▼留下書舍曾在臉書發文，介紹《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》一書。（圖／翻攝留下書舍臉書）

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