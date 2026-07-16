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社區保全化身救命關鍵！　南消七大強化CPR與AED實戰訓練

▲台南市消防局德興分隊針對社區保全人員辦理CPR及AED急救訓練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局德興分隊針對社區保全人員辦理CPR及AED急救訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社區住戶突發呼吸、心跳停止時，24小時駐守的保全人員往往是最先接觸患者的人，為強化第一時間急救能力，台南市消防局第七救災救護大隊德興分隊，針對社區保全人員辦理CPR及AED訓練，透過專業講解、模型操作及分組演練，提升保全人員面對緊急事故的應變信心。

▲台南市消防局德興分隊針對社區保全人員辦理CPR及AED急救訓練。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員指出，依美國心臟學會相關研究，無生命徵象患者每延誤1分鐘接受CPR，存活率約下降7％；若超過12分鐘才開始急救，成功救回的機率將大幅降低，因此第一目擊者能否立即辨識狀況並展開施救，是爭取黃金救援時間的關鍵。

▲台南市消防局德興分隊針對社區保全人員辦理CPR及AED急救訓練。（記者林東良翻攝，下同）

德興分隊表示，保全人員長時間駐守社區，若住戶突然失去呼吸或心跳，在消防救護人員抵達前，保全能否迅速確認患者意識、呼吸狀況，並正確實施CPR及操作AED，可能直接影響患者存活機會。

此次課程包含患者意識及呼吸評估、緊急報案流程、胸外按壓位置、深度與頻率，以及AED貼片位置及操作方式。消防人員利用安妮模型實際示範，並安排保全人員分組操作，確保每位參訓者熟悉急救流程，在關鍵時刻能夠「敢動手、能救命」。

▲台南市消防局德興分隊針對社區保全人員辦理CPR及AED急救訓練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七救災救護大隊長邱國禎表示，除了專業緊急救護技術員到場急救外，第一時間目擊患者倒下、協助報案及施救的「第一目擊者」，也是生命之鏈中不可或缺的一環。


邱國禎指出，保全人員往往最早接觸社區住戶，若能熟悉正確急救知識，落實「儘早求救、儘早CPR、儘早電擊、儘早送醫」，就能在救護車抵達前穩住生命徵象，將生命接力棒交給消防救護人員。

▲台南市消防局德興分隊針對社區保全人員辦理CPR及AED急救訓練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，消防局除持續精進救護人員的專業技術與知識，也積極向民眾及社區保全推廣急救常識，串聯完整生命之鏈，並攜手民間企業與市民共同守護台南居家及社區安全。

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