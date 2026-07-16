1歲半童照CT驚見「肋骨4處骨折」　機警醫護報案揪狠心父母

▲北檢起訴1對狠心父母凌虐導致1歲半的孩子身上多處瘀傷、肋骨骨折。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子動不動就對親生孩子拳打腳踢，年僅1歲5個月的孩子疑受長期凌虐，導致全身內外傷勢嚴重，直到最後出現恍惚、嘔吐等異狀，才被送醫，醫護檢查發現，孩子的肋骨有4處陳舊性骨折，趕緊通報檢警介入偵辦。台北地檢署調查後，依妨害發育致重傷等罪，起訴王男以及放任不管的詹姓生母。

起訴指出，王男與詹女帶著被害幼童同住在台北市大安區，因為不滿孩子哭鬧，多次摑掌、彈臉頰、用腳推及罰站方式，毆打孩子的臉部及身體多處，導致孩子身體及臉上遍布大小不等的瘀傷痕跡，詹女明知孩子被打，卻未加以制止，也沒有給予救護。

2024年11月4日，詹女發現孩子出現精神倦怠及嘔吐情形，帶著孩子到馬偕兒童醫院就醫，診斷為急性胰臟發炎，醫療人員在診治過程中，發現孩子身體外觀傷勢，安排進一步照射CT(電腦斷層掃描)，從CT影像發現孩子左側第9、10節，右側第8、10節都有陳舊性骨折，右腎附近也有血腫情形。

醫院立即通報警方處理，啟動檢警早期介入偵辦機制，查出王男涉嫌長期虐童，且詹女漠視不管，檢察官認為2人都是傷害孩子的共同正犯，依對未滿18歲之人施以凌虐妨害發育致重傷害罪嫌提起公訴。