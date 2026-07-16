曼谷惡火33死！歌手搶救3天亡　警揭「1分鐘內全吞噬」奪命關鍵

▲曼谷一間酒吧發生惡火，罹難人數不幸增加至33人。（翻攝自@TonyTruant01 X）

圖文／鏡週刊

泰國曼谷近日發生一起震驚社會的酒吧大火，死傷人數持續攀升。當時在台上表演的27歲樂團男歌手「Din」（Thitiwat Kaewkanha）因傷勢過重，昨日在醫院宣告不治，讓這場惡火的罹難人數不幸增加至33人。警方隨後擴大對這起悲劇的調查，不僅調閱店內多達16支監視器畫面，還原了致命的「一分鐘奪命過程」，更發現該酒吧涉嫌無牌營業、違規擴建電力系統，甚至揪出幕後有未登記的幽靈股東企圖規避責任。

主唱搶救3天仍不治 樂團一晚痛失4名成員

根據《Thethaiger》報導，這起致命火災發生在7月12日深夜。27歲的歌手Din在事發當晚登台表演，火災發生後因嚴重燒傷被緊急送往醫院搶救。在與死神搏鬥了3天後，仍不幸於15日在拉賈維奇醫院（Rajavithi Hospital）過世。

令人痛心的是，Din並非該樂團唯一遇難的成員。在此之前，同團的女歌手Breeze、鍵盤手Kwang以及鼓手Bew，都已不幸在火海中喪生，一場惡火幾乎奪走了整個樂團年輕的生命。警方表示，目前已確認31名死者的身分並將遺體移交給家屬。然而，目前仍有16名傷者情況危急，其餘有55人受到輕重傷。

監視器曝光奪命關鍵！ 煙霧竄出到陷入火海僅花一分鐘

曼谷警方調閱了酒吧內16具監視器，重現了當時驚悚的起火過程。畫面顯示，事發當晚深夜11點50分左右，舞台左側最先冒出煙霧，並迅速往天花板擴散。

可怕的是，從天花板出現煙霧，到火苗燃起，中間僅僅相差了15秒。隨後火勢一發不可收拾，從最初的零星火花演變成吞噬整間酒吧的熊熊烈火，僅僅花了「一分鐘」的時間，讓現場狂歡的顧客與表演人員幾乎沒有反應與逃生的時間。

而起火的起因，恐與電力超載有關。警方調查發現，業者先前曾向相關部門申請增加建築物的用電容量，理由是現有的供電系統無法負荷。然而，在電力系統還沒完成升級與安裝之前，大火就已經搶先一步發生。

違法掛羊頭賣狗肉！ 警方約談幽靈股東、將依過失致死罪起訴

隨著刑事調查深入，警方發現這間酒吧涉及多項嚴重違法行為。該店雖然對外以酒吧形式營業，但實際上僅持有「餐廳執照」，根本是掛羊頭賣狗肉。此外，該店還涉嫌超時營業、違反建築管制法。

更啟疑竇的是，這家酒吧的登記負責人，是一對母子，但兩人目前仍在加護病房插管搶救。警方深入追查資金流向後發現，實際上還有另外兩名「未登記在公文上」的幕後股東暗中分食利潤。

目前警方已約談了包含業者、員工、顧客及搜救人員在內共96名證人，並將傳喚涉案的4名股東到案說明。警方強調，一旦調查結束釐清所有細節，將會依法對相關責任人提起訴訟，絕不寬貸。



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