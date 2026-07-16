桃園楊梅、平鎮、新屋3區7／21起停水21小時　1.5萬戶受影響

▲桃園市經發局指出，自來水公司第二區管理處預計於7月21日上午8時起至7月22日5時止，共21小時進行施工停水，籲請民眾預先儲水備用。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府經發局指出，台灣自來水公司第二區管理處為降低漏水風險提升供水穩定，辦理「石門場內幼獅供水系統改善工程」，預計於7月21日上午8時起至22日上午5時止，共21小時進行施工停水，籲請用戶預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響停水戶數約為1萬5588戶。

桃園市政府經發局表示，停水區域、時間如下：

楊梅區：上田里、仁美里、員本里、大同里、新榮里、梅溪里、楊明里、楊梅里、水美里、永平里、瑞原里、雙榮里、青山里、高上里、高山里、高榮里。(皆含周邊鄰近巷弄)。

平鎮區：宋屋里、鎮興里、雙連里、高雙里。(皆含周邊鄰近巷弄)。

新屋區：九斗里、埔頂里、清華里、頭洲里。(皆含周邊鄰近巷弄)。

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自7月21日上午8時起至7月22日上午5時止，共約21小時。

為避免管線於恢復供水後，部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項。

一，停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二，停水期間：

（一）停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

（二）如未關閉抽水機電源：

1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

（三）建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

（四）水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

桃園市政府經發局強調，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://web.water.gov.tw/wateroff/。