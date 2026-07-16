吳志中、沈有忠與青年對談　曝台灣2重要優勢勉「對台保持信心」

▲國立中山大學全球民主韌性計畫主辦的「2026全球民主價值青年對話營」，16日邀請外交部次長吳志中、陸委會副主委沈有忠，分別以「世界的台灣」與「當前兩岸關係與兩岸政策」為題發表演說。（圖／中山大學全球民主韌性計畫）



記者陶本和／台北報導

國立中山大學全球民主韌性計畫主辦的「2026全球民主價值青年對話營」，16日邀請外交部次長吳志中、陸委會副主委沈有忠，分別以「世界的台灣」與「當前兩岸關係與兩岸政策」為題發表演說，並與來自全台30多所高中、70位學生展開對談。吳志中特別分享，台灣擁有2項重要優勢，一是與美日歐等民主國家建立深厚的經貿與供應鏈合作關係，第二是擁有全球領先的半導體產業，他勉勵青年們要對台灣保持信心。

面對學生關心台灣外交發展與國際局勢，吳志中表示，台灣應以更開闊的視野走向世界，持續深化與民主夥伴的合作，讓國際社會看見台灣的價值與貢獻。

吳志中指出，台灣擁有兩項重要優勢，一是與美國、日本及歐洲等民主國家建立深厚的經貿與供應鏈合作關係，是國際社會重要且可信賴的夥伴；二是全球領先的半導體產業，已成為國際經濟與科技供應鏈不可或缺的一環，台灣應善用自身優勢，以自信、務實的態度拓展國際空間。

學生在對談中提出各種中國議題，包括中國修憲取消國家主席任期限制、中國社群媒體對台影響，以及《民族團結進步促進法》等議題，沈有忠表示，威權體制的特徵在於權力高度集中與社會控制，習近平延長執政正反映個人集權持續強化，也增加決策失衡的風險。

他表示，《民族團結進步促進法》雖以民族團結為名，卻可能成為壓制不同立場聲音的工具，相關發展也引發國際社會對跨境鎮壓的關注。

沈有忠提醒青年，在數位時代更應培養媒體識讀與資訊判讀能力，審慎辨識網路資訊來源，留意個人資料與隱私安全。赴中國旅遊或交流時，也應提高安全意識，充分了解相關風險，做好必要準備，才能保障自身安全與權益。

最後，吳志中勉勵青年們，要對台灣保持信心。他強調，台灣的民主發展、科技實力、公民社會、文化創意及多元包容，都是台灣立足國際的重要基礎，面對國際局勢變化，青年更應認識台灣的優勢與價值，培養國際視野，以自信的態度迎向世界，為台灣的未來貢獻力量。