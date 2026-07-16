中聯致癌油預防性下架　金門累計回收逾1900公斤

▲金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

記者鄭逢時／金門報導

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出「苯駢芘（BaP）」超標，金門縣衛生局持續追蹤後續處置，截至7月16日中午12時，縣內已回收受影響油品及相關食品逾1900公斤，並稽查販售通路及餐飲業，目前未發現販售或使用問題批號油品。

衛生局表示，中聯油脂今年4月至6月共生產29批大豆沙拉油，其中已有5批檢出苯駢芘超標，相關批號分別為313-1150512、314-1150410、315-1150404、315-1150510及318-1150406。

為降低食品安全風險，衛生福利部食品藥物管理署已要求中聯公司針對今年4月至6月生產的其他油品，以及使用相關油品製成的產品，於7月10日中午12時前完成預防性下架。相關產品須經所在地衛生單位確認符合規定後，才能重新上架販售。

金門縣衛生局指出，自7月2日接獲通報後，持續追查縣內相關產品流向，截至7月16日中午，已累計下架回收受影響油品1831.87公斤（含預防性下架產品），以及使用受影響原料製成食品73.75公斤，目前相關回收作業仍持續進行。

此外，衛生局於7月15日會同消保官及法務部調查局福建省調查處，針對縣內販售通路、餐飲業者及食品攤商展開查核，經查未發現有販售問題批號油品或使用相關產品情形，民眾退貨部分也尚未發生消費爭議。

衛生局長李金治表示，面對此次食安事件，衛生局持續掌握最新資訊，進行風險管控並即時發布相關訊息，衛生局也呼籲縣內製造業、販售業及餐飲業依《食品安全衛生管理法》落實自主管理及資訊揭露，共同維護消費者權益。

衛生局也呼籲民眾，如需查詢受影響產品名單及處理方式，可至金門縣衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」或衛生福利部食品藥物管理署「中聯油脂案專區」查詢。